А гроші де: колишньому посадовцю Данилюку хочуть примусово відімкнути газ

Джерело:Фейсбук Олександра Данилюка
Колишній український чиновник Олександр Данилюк поскаржився на проблеми з оплатою рахунку за газ. Більше того, йому його примусово мають відімкнути через заборгованість. За його словами, ця проблема є доволі типовою.
Олександр Данилюк у часи президенства Порошенка очолював Мінфін, а на початку правління Зеленського був секретарем РНБО.
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Виявляється, це типова проблема. Або з технічних причин або з інших гроші з'являються на паралельному рахунку тієї ж самої або пов'язаної компанії. Колцентр бачить ці гроші, але перенести не може,
– зауважив Данилюк.
На завершення він наголосив: скільки людей мають витрачати свій час, щоб вирішити проблему, поки компанія користується їхніми грошима та зловживає маніпулятивними тактиками?
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