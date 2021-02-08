Колишній український чиновник Олександр Данилюк поскаржився на проблеми з оплатою рахунку за газ. Більше того, йому його примусово мають відімкнути через заборгованість. За його словами, ця проблема є доволі типовою.

Олександр Данилюк у часи президенства Порошенка очолював Мінфін, а на початку правління Зеленського був секретарем РНБО.

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Що трапилося з Данилюком: деталі

У січні він отримав рахунок за газ. І сплатив його через "Приватбанк".

8 лютого Даниюк отримав повідомлення від КиївОблГазу про примусове відключення через заборгованість.

Зрештою ексчиновник зателефонував до компанії. І йому там запропонували алгоритм вирішення проблеми.

Як вдалося з'ясувати Данилюку, гроші отримав КиївОблГазЗбут.

Тепер він має звертатися у відділення з документами для повернення суми.

Виявляється, це типова проблема. Або з технічних причин або з інших гроші з'являються на паралельному рахунку тієї ж самої або пов'язаної компанії. Колцентр бачить ці гроші, але перенести не може,

– зауважив Данилюк.

На завершення він наголосив: скільки людей мають витрачати свій час, щоб вирішити проблему, поки компанія користується їхніми грошима та зловживає маніпулятивними тактиками?

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