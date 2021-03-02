Експосадовця СБУ Нескоромного викликають в НАЗК

2 березня 2021 , 10:04
Читать новость на русском

Джерело:

НАЗК

Колишнього першого заступника глави Служби безпеки України Дмитра Нескоромного викликають до НАЗК. Він повинен з'явитись до відомства 9 березня.

Нескоромного запрошують до Національного агентства з питань запобігання корупції через несвоєчасне подання декларації.

До речі Я записую це відео, щоб показати, що я живий, – звернення Нескоромного і реакція СБУ

Експосадовцю вже надіслали офіційного листа від НАЗК.

Кого ще викликають до НАЗК

Крім Нескоромного, до агентства кличуть ще 10 людей. Серед них:

  • колишній нардеп Іван Фурсін,
  • київська експрокурорка Оксана Телешецька.

Також запросили й представників кількох партій:

  • Олега Авер’янова від "Радикальної партії Олега Ляшка",
  • Геннадія Лагуту від "Партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити".

Скандал із замахом на вбивство та Нескоромним: що відомо

  • СБУ 23 січня заявила, що затримала співробітника штабу антитерористичного центру, полковника Андрія Расюка, який, ймовірно, шукав виконавців для вбивства начальника департаменту внутрішньої безпеки відомства Андрія Наумова.
  • Замовив вбивство нібито ексзаступник голови СБУ Дмитро Нескоромний.
  • Вже 27 січня СБУ оголосила підозру Нескоромному.
  • Однак він перебуває за кордоном. Тому його оголосили в розшук. Служба також опублікувала записи розмов Нескоромного, які підтверджують підготовку злочину.
  • Сам ексчиновник записав відеозвернення, у якому розповів, що живий та перебуває у безпеці. Також Нескоромний анонсував викриття щодо розкрадання грошей у державних банках та діяльності СБУ.
  • У відомстві стверджують, що звернення Нескоромного було маніпулятивним.