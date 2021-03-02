Експосадовця СБУ Нескоромного викликають в НАЗК
Колишнього першого заступника глави Служби безпеки України Дмитра Нескоромного викликають до НАЗК. Він повинен з'явитись до відомства 9 березня.
Джерело:НАЗК
Нескоромного запрошують до Національного агентства з питань запобігання корупції через несвоєчасне подання декларації.
До речі Я записую це відео, щоб показати, що я живий, – звернення Нескоромного і реакція СБУ
Експосадовцю вже надіслали офіційного листа від НАЗК.
Кого ще викликають до НАЗК
Крім Нескоромного, до агентства кличуть ще 10 людей. Серед них:
- колишній нардеп Іван Фурсін,
- київська експрокурорка Оксана Телешецька.
Також запросили й представників кількох партій:
- Олега Авер’янова від "Радикальної партії Олега Ляшка",
- Геннадія Лагуту від "Партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити".
Скандал із замахом на вбивство та Нескоромним: що відомо
- СБУ 23 січня заявила, що затримала співробітника штабу антитерористичного центру, полковника Андрія Расюка, який, ймовірно, шукав виконавців для вбивства начальника департаменту внутрішньої безпеки відомства Андрія Наумова.
- Замовив вбивство нібито ексзаступник голови СБУ Дмитро Нескоромний.
- Вже 27 січня СБУ оголосила підозру Нескоромному.
- Однак він перебуває за кордоном. Тому його оголосили в розшук. Служба також опублікувала записи розмов Нескоромного, які підтверджують підготовку злочину.
- Сам ексчиновник записав відеозвернення, у якому розповів, що живий та перебуває у безпеці. Також Нескоромний анонсував викриття щодо розкрадання грошей у державних банках та діяльності СБУ.
- У відомстві стверджують, що звернення Нескоромного було маніпулятивним.
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