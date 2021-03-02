Колишнього першого заступника глави Служби безпеки України Дмитра Нескоромного викликають до НАЗК. Він повинен з'явитись до відомства 9 березня.

Нескоромного запрошують до Національного агентства з питань запобігання корупції через несвоєчасне подання декларації.

До речі Я записую це відео, щоб показати, що я живий, – звернення Нескоромного і реакція СБУ