Експертиза засвідчила, що Стерненко не "сам себе порізав" під час останнього нападу: деталі

Експертиза показала, що активіст Сергій Стерненко "не сам порізав" себе під час останнього нападу на нього. Її зачитав прокурор під час засідання 29 січня.

Джерело: Сергій Стерненко

За словами активіста, таких експертиз було декілька.

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Що каже Стерненко

Активіст наголосив, що прокурор озвучив результати. Крім того, попередні експертизи сторона обвинувачення отримала ще у 2018 році.

Коли Авакову та Венедіктовій ці експертизи не сподобались, вони замовили у "експертів" Київського міського бюро СМЕ нові "експертизи". Під час їх проведення порізали ремінець мого годинника, і заявили що це доказ того, що це я різав сам себе,

– написав чоловік.

Однак Стерненко зауважив, що у матеріалах справи є докази, що годинник був цілий та не порізаний. Активіст додав, що згодом на засіданні прокурор зачитав інший висновок експертизи, за яким кров належить активісту.

"Але цей же прокурор каже, що я сам себе порізав у місці, за 90 метрів від виявлення слідів моєї крові", – підсумував активіст.

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