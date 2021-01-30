Експертиза засвідчила, що Стерненко не "сам себе порізав" під час останнього нападу: деталі
Експертиза показала, що активіст Сергій Стерненко "не сам порізав" себе під час останнього нападу на нього. Її зачитав прокурор під час засідання 29 січня.
Джерело: Сергій Стерненко
За словами активіста, таких експертиз було декілька.
До речі Нардеп Лозинський взяв Стерненка на поруки
Що каже Стерненко
Активіст наголосив, що прокурор озвучив результати. Крім того, попередні експертизи сторона обвинувачення отримала ще у 2018 році.
Коли Авакову та Венедіктовій ці експертизи не сподобались, вони замовили у "експертів" Київського міського бюро СМЕ нові "експертизи". Під час їх проведення порізали ремінець мого годинника, і заявили що це доказ того, що це я різав сам себе,
– написав чоловік.
Однак Стерненко зауважив, що у матеріалах справи є докази, що годинник був цілий та не порізаний. Активіст додав, що згодом на засіданні прокурор зачитав інший висновок експертизи, за яким кров належить активісту.
"Але цей же прокурор каже, що я сам себе порізав у місці, за 90 метрів від виявлення слідів моєї крові", – підсумував активіст.
Справа Стерненка: головне
- На життя Стерненка у 2018 році тричі скоювали замахи.
- Під час другого нападу в активіста стріляли з пістолета, але гумовою кулею.
- Під час третього нападу Стерненко захищався та смертельно поранив одного зі зловмисників – Івана Кузнєцова.
- Відтоді активіста підозрюють у вбивстві. Натомість з нападника посмертно зняли підозру.
- 29 січня 2021 року Стерненка взяв на поруки нардеп від "Голосу" Роман Лозинській. Тому домашній арешт активіста скасували.
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