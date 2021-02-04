Американські експерти різко відреагували на блокування телеканалів Медведчука – Голос Америки

Американські експерти відреагували на блокування в Україні телеканалів, які пов'язані з кумом Володимира Путіна – Віктором Медведчуком. Вони запевнили, що такий запит в українському суспільстві був вже давно. Додали, що ці канали – пряма інформаційна зброя проти України.

Джерело: "Голос Америки" на 24 каналі

Аналітик центру "Атлантична Рада" Андерс Аслунд наголосив, що прикриття свободою слова – це безглуздя. У час війни в країні повинні ввести певний рівень цензури.

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США підтримує рішення РНБО

США продовжують висловлювати підтримку рішенню України про закриття каналів, які пов'язують з Віктором Медведчуком. У посольстві США в Україні зауважили, що Україна намагається захистити свій суверенітет й територіальну цілісність. Водночас у ЄС рішення України коментують обережно. Речник представника ЄС Жозепа Борреля заявив, що Україна не повинна захищатися, нібито жертвуючи свободою ЗМІ.

Кількість хворих у США зменшується

Лише за тиждень кількість нових інфікованих на COVID-19 в США впала на 16%, кількість смертей – на 4%, а госпіталізованих – на 14%. Попри це, американців закликають продовжувати дотримувати карантинних обмежень та не розслаблятись. Наразі понад 27 мільйонів американців отримали першу дозу вакцини, а понад 6 мільйонів – вже повністю щеплені.

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