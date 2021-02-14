З початку 2021 року в Україні здорожчали низка продуктів. Зокрема не лише м'ясо птиці, а й цукор, олія, яйця, а також піднялась у ціні гречка.

Рекордсмени здорожчання – яйця. Ціна за січень піднялась на 15%. Детальніше – у матеріалі журналістів.

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У неповних сумках харків'янка Клавдія ретельно відібрала продукти. Критерій відбору – ціна. Скаржиться, 5 тисяч пенсії, її та чоловіка, вистачає лише на їжу, ліки і частину комунальних.

Аби зекономити, жінка купила розливну олію, крупи оптом, овочі – або власні, або консервовані. А от червоне м'ясо може собі дозволити лише на свята.

Я свинину не купую. Філе курки купила за 99 гривень, раніше було 89 гривень,

– розповіла жінка.

Професор кафедри економіки Харківського національного економічного університету Дмитро Шиян розповів: "Зросли суттєво витрати в тих, хто виробляє цю продукцію – м'ясо птиці і яйця".



Чому зростають ціни на продукти / Фото Getty Images

Водночас він зазначив, що зростання ціни на зернові зумовлюється зростанням ціни на комбікорму, які використовують під час виробництва цієї продукції.

Українці витрачають гроші на харчі

Ціни в Україні – давно європейські, розповіли експерти. Аж 50% свого доходу українцям доводиться витрачати на харчі, водночас для європейців такий показник лише 18% від щомісячного доходу.

Цікаво! На деякі товари в Україні ціна вища, ніж в Європі.

Наприклад, українська олія, як зауважив виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, в Іспанії дешевша, ніж в самі Україні.

Що впливає на подорожчання продуктів

На подорожчання продуктів також впливає:

мінімальна зарплата;

ціна на енергоносії;

логістика;

врожай.

Підняття цін – не межа

Експерти прогнозують, нинішнє підняття цін – не межа. Вже навесні слід очікувати чергову хвилю здорожчання. У ціні додасть м'ясо та крупи, і традиційно – овочі та фрукти. Ціна на них вже влітку має знизитись. Поки ж на ринку ціни на м'ясо в порівнянні з груднем дешевші.



В Україні ще більше зростуть ціни на продукти / Фото Getty Images

Зате на весні можна очікувати зниження вартості молочної продукції, а також – яєць через сезонність. Тенденція до здорожчання продуктів спостерігатиметься у більшості країн, визнали експерти.

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Негативно також впливає пандемія – виробники закривають бізнес. Навіть цьогорічний снігопад може вплинути на ціни товару, адже під час такої погоди важче довести його до точок продажу.