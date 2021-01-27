Для Росії вони розхідний матеріал, – військовий експерт про полонених

Українські полонені мали б повернутись додому 20 – 21 січня, однак з невідомих причин цього не сталось. Обмін полоненими зазвичай зривається в останній момент. Річ у тім, що Росія не зацікавлена віддавати українців, їм значно вигідніше ними тиснути на Президента України Володимира Зеленського.

Джерело: 24 канал

Військовий експерт Ігор Романенко запевнив, що є одна проблема в обміні полоненими. Вона полягає в тому, що Росія сприймає українців, які в них перебувають, як можливість тиснути на Україну.

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"Найголовніше, росіяни до цих людей ставляться, як до розхідного матеріалу. Не дуже вони опікуються. Це важіль тиску і впливу для них. Зовсім інша позиція і ставлення до своїх людей в Україні. Росія цим фактором торгує", – наголосив Романенко.

Це тиск на президента, керівництво держави і той процес, який відбувається щодо Донбасу. Путін не розуміє, для чого йому зараз розв'язувати це питання. Він вважає, що зробити це – означає йти на зустріч Україні, а він цього не хоче,

– запевнив Романенко.

До чого тут США

Експерт зауважив, що вплинути на ситуацію можуть США. Байден вже поставив завдання розвідці вияснити вплив Росії на 3 ситуації:

президентські вибори у США у 2020 році;

факт, що росіяни платили за вбивства кожного американця в Афганістані;

питання щодо опозиціонера Олексія Навального.

"Вони якнайшвидше повинні підготувати матеріали, тоді Байден з радниками обговорить можливість санкцій проти Росії", – підсумував експерт.

Експерт сказав, чому обмін полоненими зривають: дивіться відео

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