Підрив військових на Донбасі: у трагедії звинувачують ексначальника інженерної служби

Джерело:Офіс генпрокурора
Прокурори військової прокуратури повідомили про підозру колишньому начальнику інженерної служби. Річ у тім, що він міг бути причетний до загибелі трьох військовослужбовців на Донбасі.
Чоловіка, який був начальником інженерної служби, підозрюють у недбалості у несенні військової служби.
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За даними слідства, військовослужбовець не віддав розпорядження позначити попереджувальними знаками й захистити ділянку дороги з протитанковими мінами.
Крім цього, він не повідомив командуванню про їх місцезнаходження, не вжив заходів щодо охорони ділянки й розмінування вибухонебезпечних предметів,
– мовиться у повідомленні.