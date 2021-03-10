Підрив військових на Донбасі: у трагедії звинувачують ексначальника інженерної служби

10 березня 2021 , 20:40
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Джерело:

Офіс генпрокурора

Прокурори військової прокуратури повідомили про підозру колишньому начальнику інженерної служби. Річ у тім, що він міг бути причетний до загибелі трьох військовослужбовців на Донбасі.

Чоловіка, який був начальником інженерної служби, підозрюють у недбалості у несенні військової служби.

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За даними слідства, військовослужбовець не віддав розпорядження позначити попереджувальними знаками й захистити ділянку дороги з протитанковими мінами.

Крім цього, він не повідомив командуванню про їх місцезнаходження, не вжив заходів щодо охорони ділянки й розмінування вибухонебезпечних предметів,
– мовиться у повідомленні.

Деталі трагедії

  • Неподалік Новолуганського 14 лютого на невідомому вибуховому пристрої підірвалися військові ЗСУ. На жаль, 3 українських захисників загинули. Трагедія трапилася в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
  • Вибух пролунав приблизно о 9:30 біля дороги, якою рухалися військові. Швидка оперативно прибула на місце, але врятувати їх не змогла.
  • Серед головних версій трагедії: порушення правил поводження з боєприпасами, теракт або ж недбале ставлення військових до служби, неналежна організація служби та пересування військових.
Важливо! Від початку 2021 року на фронті від куль ворога загинули вже 16 українських захисників. Поіменний список героїв – читайте тут.