Прокурори військової прокуратури повідомили про підозру колишньому начальнику інженерної служби. Річ у тім, що він міг бути причетний до загибелі трьох військовослужбовців на Донбасі.

Чоловіка, який був начальником інженерної служби, підозрюють у недбалості у несенні військової служби. Важливо Бойовики 21 раз порушили тишу на Донбасі: українські бійці не постраждали За даними слідства, військовослужбовець не віддав розпорядження позначити попереджувальними знаками й захистити ділянку дороги з протитанковими мінами. Крім цього, він не повідомив командуванню про їх місцезнаходження, не вжив заходів щодо охорони ділянки й розмінування вибухонебезпечних предметів,

– мовиться у повідомленні. Деталі трагедії Неподалік Новолуганського 14 лютого на невідомому вибуховому пристрої підірвалися військові ЗСУ. На жаль, 3 українських захисників загинули. Трагедія трапилася в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупов ання "Північ".

ання "Північ". Вибух пролунав приблизно о 9:30 біля дороги , якою рухалися військові. Швидка оперативно прибула на місце, але врятувати їх не змогла.

, якою рухалися військові. Швидка оперативно прибула на місце, але врятувати їх не змогла. Серед головних версій трагедії: порушення правил поводження з боєприпасами, теракт або ж недбале ставлення військових до служби, неналежна організація служби та пересування військових. Важливо! Від початку 2021 року на фронті від куль ворога загинули вже 16 українських захисників. Поіменний список героїв – читайте тут.