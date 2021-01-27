Ексначальник детективів НАБУ заробив на фейковому лікарняному 30 тисяч гривень

27 січня 2021 , 17:38
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Екскерівнику відділу детективів Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру через фейковий ліканяний. На ньому чоловік зумів "заробити" понад 30 тисяч гривень.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Якщо вину експосадовця доведуть, покарання також загрожує медику, який видав лікарняний.

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Деталі інциденту

  • Екскерівник відділу детективів НАБУ нібито травмувався під час свого перебування на Полтавщині.
  • Там чоловік начебто лікувався та згодом продовжив свій "лікарняний" у місцевому медзакладі.
  • Однак насправді колишній посадовець у цей час перебував у Києві.
  • У полтавській лікарні під час перевірки не виявили жодного документа, який би підтвердив, що експрацівник НАБУ туди звертався.
  • Окрім того, на бланку лікарняного навіть не було підпису "постраждалого".
  • За час лікування ексочільник відділу НАБУ отримав понад 30 тисяч гривень матеріальної допомоги.
  • Медику та "пацієнту" загрожує покарання у вигляді 3 років обмеження волі.