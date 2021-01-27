Ексначальник детективів НАБУ заробив на фейковому лікарняному 30 тисяч гривень

Екскерівнику відділу детективів Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру через фейковий ліканяний. На ньому чоловік зумів "заробити" понад 30 тисяч гривень.
Джерело: Державне бюро розслідувань
Якщо вину експосадовця доведуть, покарання також загрожує медику, який видав лікарняний.
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Деталі інциденту
- Екскерівник відділу детективів НАБУ нібито травмувався під час свого перебування на Полтавщині.
- Там чоловік начебто лікувався та згодом продовжив свій "лікарняний" у місцевому медзакладі.
- Однак насправді колишній посадовець у цей час перебував у Києві.
- У полтавській лікарні під час перевірки не виявили жодного документа, який би підтвердив, що експрацівник НАБУ туди звертався.
- Окрім того, на бланку лікарняного навіть не було підпису "постраждалого".
- За час лікування ексочільник відділу НАБУ отримав понад 30 тисяч гривень матеріальної допомоги.
- Медику та "пацієнту" загрожує покарання у вигляді 3 років обмеження волі.