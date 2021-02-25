Ми гальмуємо важливі реформи для вступу в НАТО, – ексміністр оборони

Володимир Зеленський попросив План дій щодо членства в НАТО. Для того, щоб його отримати, необхідно виконати вимоги, які стосуються прийняття реформ та певних законів. Це можна реалізувати за рік.

Таку думку висловив ексміністр оборони України Андрій Загороднюк. Президент України заявив генсеку Столтенбергу про те, що отримання Плану дій для членства в НАТО є найближчою метою України.

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Актуальність заяви Зеленського

Загороднюк відреагував на заяву Зеленського. Він вважає, що це – "нормальна річ, що Зеленський заявляє про нашу стратегічну ціль, яка записана в Конституції – членство в НАТО. Це все правильно".

Звичайно, проблема в тому, що реформи в нас гальмують, а без нормального прогресу реформ, про ніякі ПДЧ мова йти не може,

– заявив ексміністр.

На його думку, те, що така гучна заява Зеленського, має позитивний вплив, адже запит України вийшов у світовий інформаційний простір.

Що необхідно для отримання ПДЧ

Загороднюк зазначив, що для отримання Плану дій щодо членства у НАТО ми маємо виконати низку завдань. Мовиться про прийняття деяких нормативних актів, зокрема:

прийняття закону про СБУ;

прийняття закону про Укроборонпром;

впровадження закону про оборонні закупівлі;

внесення змін до закону про нацбезпеку і оборону для зміцнення цивільного контролю і впорядкування управління Збройними силами.

Раніше посол Британії у Києві заявила, щооборонного відомства, а не наполягати на Плані дій щодо членства в альянсі.

За словами ексміністра, Збройні сили України зараз не відповідають стандартам НАТО. Тому мовиться також про низку стандартів, які ми маємо прийняти на найвищому рівні, щоб наша система управління Збройними силами була взаємосумісна з силами НАТО. Зокрема, покращення певних технічних стандартів. За його словами, це питання не критичне.

Коли цей мінімальний пакет буде прийнятий – можемо говорити про отримання ПДЧ,

– пояснив Загороднюк.

Скільки треба часу

На думку ексміністра, на виконання усього пакету треба більше ніж кілька місяців. Він наголосив, що до року часу ці всі зміни реально прийняти й на їх впровадження витратити іще рік. "Я вважаю, що якщо активно працювати, то можемо говорити про 1 – 1,5 роки. За умови, що ми дуже активно впроваджуватимемо закони", – наголосив Загороднюк.

Також він зазначив, що ПДЧ – це не рішення НАТО, як організації, це рішення країн-членів. У цей час має вестись активна дипломатична і політична робота у досяганні порозуміння зі сторонами.

Ексміністр оборони України про План дій щодо членства у НАТО: дивіться відео