Ексмера Ірпеня судитимуть за службову недбалість: подробиці

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього міського голови Ірпеня Київської області Володимира Карплюка. Причиною стала його службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

Зокрема, ексмер Ірпеня у липні 2017 року погодив та підписав акти щодо капітального ремонту дороги на одній з місцевих вулиць. За даними Офісу Генпрокурора, тоді підрядникові для робіт виділили 2,7 мільйона гривень, однак насправді їх не проводили.

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Якщо провину доведуть, то колишньому очільнику міста загрожуватиме термін від 2 до 5 років.

У пресслужбі Офісу Генпрокурора зазначили, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали в Ірпінському відділку поліції.

Що відомо про діяльність ексмера Ірпеня