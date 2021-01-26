Ексмера Ірпеня судитимуть за службову недбалість: подробиці
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього міського голови Ірпеня Київської області Володимира Карплюка. Причиною стала його службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки.
Джерело: Офіс Генерального прокурора
Зокрема, ексмер Ірпеня у липні 2017 року погодив та підписав акти щодо капітального ремонту дороги на одній з місцевих вулиць. За даними Офісу Генпрокурора, тоді підрядникові для робіт виділили 2,7 мільйона гривень, однак насправді їх не проводили.
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Якщо провину доведуть, то колишньому очільнику міста загрожуватиме термін від 2 до 5 років.
У пресслужбі Офісу Генпрокурора зазначили, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали в Ірпінському відділку поліції.
Що відомо про діяльність ексмера Ірпеня
- Володимир Карплюк у 2018 році подав у відставку на фоні гучних корупційних скандалів.
- Зокрема, у 2016 році слідчі Генпрокуратури проводили обшук у кабінеті Карплюка, після чого чиновник втік за кордон. За даними правоохоронців, тоді у нього знайшли 67 незадекларованих квартир.
- У серпні 2017 року Карплюку повідомили про підозру. Причиною було те, що чиновник, не маючи всіх необхідних дозволів та ліцензії на будівництво житлового комплексу, порушив правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Через це одна людина загинула, а інша отримала тілесні ушкодження.
- Прокурор Київської області у грудні 2017 року повідомив Карплюку про нові підозри.
- Генеральна прокуратура у 2019 році підготувала ще одну підозру вже ексочільнику Ірпеня, який на той час був кандидатом у народні депутати.
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