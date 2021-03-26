Екскомуністка Александровська відсудила в України 19 тисяч євро

Джерело:Інтерфакс-Україна
Європейський суд з прав людини зобов'язав Україну виплатити 19 тисяч євро компенсації колишній депутатці-комуністці Аллі Александровскій з Харкова. Її обвинувачують у сепаратизмі.
Відповідне рішення ЄСПЛ ухвалив у четвер, 25 березня. Суд, зокрема, вважає, що арешт Александровської у 2016 році був необґрунтованим.
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Адвокат екскомуністки Олександр Шадрін порівняв рішення за позовом своєї підзахисної з рішенням щодо колишнього мера Слов'янська – Нелі Штепи. Їй Україна виплатила 3 600 євро.
Колишню депутатку Комуністичної партії затримали 29 червня 2016 року у Харкові за статтею про посягання на територіальну цілісність України та давання хабаря посадовій особі.
За інформацією правоохоронців, Александровська та її син Олександр намагалися підкупити депутатів місцевих рад на Харківщині. Таке завдання отримали від спецслужб Росії.
Хабар стосувався ухвалення на сесіях звернень до парламенту і президента про внесення змін до Конституції щодо федералізації. Підозрювана провела 4 місяці у СІЗО.
Після цього її відправили під домашній арешт. У 2016 році прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо жінки. Справа досі на розгляді у суді першої інстанції.