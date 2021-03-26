Екскомуністка Александровська відсудила в України 19 тисяч євро

Європейський суд з прав людини зобов'язав Україну виплатити 19 тисяч євро компенсації колишній депутатці-комуністці Аллі Александровскій з Харкова. Її обвинувачують у сепаратизмі.

Відповідне рішення ЄСПЛ ухвалив у четвер, 25 березня. Суд, зокрема, вважає, що арешт Александровської у 2016 році був необґрунтованим.

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Що ще вирішили судді ЄСПЛ

Вони визнали, що тримання підозрюваної під вартою упродовж 4 місяців було надмірним.

Під час судових засідань жінку тримали в металевій клітці, це розцінили як приниження гідності.

Держава-відповідач, тобто Україна, має виплатити компенсацію впродовж 3 місяців.

Александровській мають виплатити 15 600 євро як компенсацію моральної шкоди.

Ще 3 563 євро – як компенсацію інших витрат. Решту суми мають перевести на рахунок одного з її захисників.

Адвокат екскомуністки Олександр Шадрін порівняв рішення за позовом своєї підзахисної з рішенням щодо колишнього мера Слов'янська – Нелі Штепи. Їй Україна виплатила 3 600 євро.

Справа Александровської: що відомо

Колишню депутатку Комуністичної партії затримали 29 червня 2016 року у Харкові за статтею про посягання на територіальну цілісність України та давання хабаря посадовій особі.

За інформацією правоохоронців, Александровська та її син Олександр намагалися підкупити депутатів місцевих рад на Харківщині. Таке завдання отримали від спецслужб Росії.

Хабар стосувався ухвалення на сесіях звернень до парламенту і президента про внесення змін до Конституції щодо федералізації. Підозрювана провела 4 місяці у СІЗО.

Після цього її відправили під домашній арешт. У 2016 році прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо жінки. Справа досі на розгляді у суді першої інстанції.