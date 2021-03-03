Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm отримали ексклюзивне візуальне підтвердження інформації щодо першої офіційної фіксації російської радіолокаційної станції. Мовиться про станцію "Каста-2Е1" на окупованій частині українського Донбасу.

Вперше її виявили спостерігачі ОБСЄ за допомогою мінібезпілотника. Текстову інформацію щодо цього оприлюднили у звіті місії від 17 лютого 2021 року.

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У звіті також вказано, що "Каста-2Е1" була помічена 15 лютого 2021 на полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка в Луганської області – це в 37 кілометрах на південний захід від Луганська, за 30 кілометрів від лінії зіткнення на Донбасі.

Бойовики хотіли замаскувати техніку

На фото видно, що російські військовослужбовці, які обслуговують відповідну станцію на Донбасі, побачивши мінібезпілотник ОБСЄ, поспіхом намагалися замаскувати техніку. Вони накрили її брезентом або плівкою з синьо-жовтими кольорами державного прапора України.

Ймовірно, так вони хотіли ввести спостерігачів в оману та приховати російську приналежність радіолокаційної станції "Каста-2Е1".



Бойовики намагалися замаскувати техніку / Фото InformNapalm

Кумедно, що "про всяк випадок" на позиціях російських окупаційних військ на Донбасі не вистачає звичайних маскувальних сіток, проте є матеріали для "раптової українізації". Хоча, можливо, це була так звана хитра ініціатива якогось окремого командира.

На фото також можна помітити стенди з інформацією біля техніки та пожежні щити, що видає кадрову військову організацію та підходи до тилового забезпечення.

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Волонтери зробили геолокаційну прив'язку

Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, спираючись на початкові дані знімку, змогли також зробити геолокаційну прив'язку до місцевості та визначити точні координати місця фіксації російської радіолокаційної станції.

На супутникових знімках за 2018 рік у тому ж місці видно, як зберігали діжки із соляркою. Також поряд зберігалась невизначена військова техніка, накрита маскувальною сіткою.



У тому ж місці зберігали діжки із соляркою / Фото InformNapalm

Окремої уваги заслуговує факт, що російська мобільна радіолокаційна станція дециметрового діапазону "Каста-2Е1" призначена саме для виявлення повітряних об'єктів, зокрема тих, які літають на надмалих висотах.

Беручи до уваги, що українську авіацію не використовують в зоні проведення ООС, то станцію розгорнули саме для полювання за безпілотниками.

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У жовтні 2020 року міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm на основі розвідувальних даних звертала увагу на ознаки підготовки до ескалації на Донбасі та вказувала, що Росія, ймовірно, готується до застосування ударних безпілотників Bayraktar.

Не виключено, що поява на окупованій території російських систем "Каста-2Е1" є спробою взяти до уваги сучасний досвід застосування ударних безпілотників Bayraktar в ході бойових дій між Азербайджаном та Вірменією.

Технічні особливості "Каста-2Е1"

До складу станції "Каста-2Е1" входять такі транспортні одиниці як машина з антенно-мачтовим пристроєм на базі шасі КАМАЗ та машина з апаратурою і додатковим обладнанням разом з дизель-агрегатом на одновісному причепі.



Виробництво "Каста-2Е1" проводили серійно з 1989 по 2003 рік / Фото InformNapalm

Особовий склад для обслуговування станції – 6 військовослужбовців. Радіус виявлення цілей – від 5 до 150 кілометрів, по висоті – до 6 кілометрів. У режимі безперервної роботи станція може працювати до 20 діб.

Виробництво радіолокаційних станцій "Каста-2Е1" проводили серійно з 1989 по 2003 рік на потужностях Муромського заводу радіовимірювальних приладів у Росії.

В Україну як до, так і після розпаду СРСР такі системи не постачали, тому фіксація відповідної техніки на Донбасі є неспростовним доказом агресії Росії проти України.

Зверніть увагу! У базі даних InformNapalm зібрані факти щодо понад 50 типів російського озброєння і техніки, яка не могла стати трофеєм і таємно постачалась на Донбас з Російської Федерації. Так – черговий факт того, що Росія повністю контролює, фінансує та керує бойовими діями на сході України.