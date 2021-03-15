Колишньому керівнику Стахановського вагонобудівного заводу повідомили підозру у фінансуванні проросійських бойовиків. Ймовірного зловмисника оголосили у розшук.

У чому підозрюють екскерівника

Завод, що спеціалізується на випуску вантажних залізничних вагонів, від початку збройного конфлікту перебуває під контролем окупантів.

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Керівник впродовж 2017 – 2019 років незаконно реалізовував виготовлену продукцію на тимчасово окупованій території Луганщини та в Росії.

Договори на поставку комплектуючих до вантажних вагонів та надання послуг укладали із підприємствами країни-агресора.

Чим займалося підприємство

Товари переправляли до Росії через неконтрольовану ділянку державного кордону України – пункти пропуску "Ізварине" та "Довжанський".

Частину грошей, отриманих від реалізації продукції підприємства, у вигляді "податків" перераховували до так званого "бюджету ЛНР".

Обсяг фінансування промисловим підприємством псевдодержавного утворення за вказаний період становить понад півмільйона гривень,

– заявили в Офісу генпрокурора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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