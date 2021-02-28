Екскерівника ГУР, який свідчив у справі "вагнерівців", позбавили охорони, – Бутусов

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що ексначальника військової розвідки Василя Бурбу виселили з дому і позбавили його охорони. Саме він дав свідчення про провал операції із захоплення "вагнерівців".

Таку інформацію Юрій Бутусов оприлюднив з посиланням на власні джерела. За даними журналіста, сім'ю Бурби без попередження виселили з будинку у Конча-Заспі, що був під охороною.

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Деталі ситуації: версія Бутусова

Як зауважив Бутусов, сталося це ще 22 лютого. Також розвідника позбавила Василя Бурбу документів прикриття.

Напередодні виселення з Конча-Заспи з Бурбою провів зустріч співробітник спецслужб, довірена особа президента Зеленського, який запропонував Бурбі призначення послом України в Австралії, в обмін на публічне спростування скандалу з "вагнерівцямі",

– написав Бутусов.

Журналіст пояснив, що в іншому випадку Бурба отримав прямі погрози:

виселення з охоронюваного будинку,

позбавлення документів,

звільнення з роботи в МЗС рідного брата,

відкриття кримінальних справ.

Бутусов констатував, що Бурба відмовився від угоди, тож "перші погрози були негайно здійснені".

Офіційною причиною виселення з будинку є ремонтні роботи, проведені сім'єю Бурби без погодження з ДУС. На підтвердження своїх слів Бутусов опублікував лист до Бурби, направлений йому Державним управлінням справами.



Лист до Бурби від Державного управління справами / Фото "Цензор.НЕТ"

Однак є й інша версія подій. Бутусов припустив, що виселення пов'язане зі виходом матеріалу розслідувача Bellingcat Христо Грозєва про ПВК "Вагнера".

За даними наших джерел, Грозєву дзвонив особисто глава ОП Андрій Єрмак, обговорював, як можна пояснити свою позицію, дізнатися, що буде у фільмі. Його почули, але на терміни виходу фільму це ніяк не вплине,

– наголосив Бутусов.

29 липня 2020 року в санаторії поблизу Мінська затримали 33 російських громадян.

Влада Білорусі підозрювала їх у підготовці заворушень напередодні виборів.

У серпні у соцмережах і деяких ЗМІ, що посилалися на власні джерела, з'явилася інформація про те, що відповідних затриманих російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби.

СБУ назвала повідомлення про участь у спецоперації російським фейком й інформаційним вкидом.