64 мільйони гривень шкоди: у чому завинив екскерівник "Укртрансгазу"

Екскерівнику філії ПАТ "Укртрансгаз" оголошено підозру в заподіянні шкоди. За даними слідства, він не провів належного аналізу та перевірки цін. Як наслідок підприємство понесло серйозні збитки.

Офіс Генерального прокурора повідомив колишнього керівника про підозру за фактом службової недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки. Підозрюваний очолював структурний підрозділ однієї з філій ПАТ "Укртрансгаз".

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У чому підозрюють посадовця

Екскерівник мав провести належний аналіз цін на нове обладнання та перевірити ціни на устаткування серед низки комерційних пропозицій.

Через його недбале ставлення до ситуації та закупки необхідного обкладання по завищеним цінам, підприємству завдано матеріальну шкоду на загальну суму майже 64 мільйони гривень. Такий висновок зробила судово-економічна експертиза.

Запобіжний захід підозрюваному ще не обрали. Наразі триває досудове розслідування.

Також керівництво ПАТ "Укртрансгаз" збирається відшкодувати збитки державі.

Який запобіжний захід можуть обрати екскерівнику

За це правопорушення передбачається позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Також передбачається штраф у розмірі від 4250 гривень до 12 750 гривень.