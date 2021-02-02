Ексголову податкової Верланова викликають на допит до НАБУ

Джерело: НАБУ

Допит стосуватиметься кримінального провадження проти Верланова, яке відкрили 20 жовтня.

До теми Колишнього главу податкової Верланова оголосили в розшук

Що говорив Верланов

Чоловік запевнив, що не ховається. Зараз він проживає у Німеччині, але нібито правоохоронці про це знали.

Верланова призначили головою Державної податкової служби 8 травня 2019 року. Чоловік мав пробути на посаді 5 років, але 24 квітня 2020 року його звільнили.