Ексголову податкової Верланова викликають на допит до НАБУ

2 лютого 2021 , 11:50
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Національне антикорупційне бюро викликало на допит колишнього голову Держподаткової служби Сергія Верланова. Ексчиновник має прибути до НАБУ 11 лютого.

Джерело: НАБУ

Допит стосуватиметься кримінального провадження проти Верланова, яке відкрили 20 жовтня.

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Справа Верланова: коротко

  • Експодатківцю повідомили про підозру через ймовірне зловживання владою.
  • Припускають, що Верланов хотів отримати неправомірну вигоду для ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".
  • Правоохоронці виявили на цьому підприємстві заниження податкових зобов'язань аж на 2,24 мільярда гривень. За інформацією слідства, ці зобов'язання скасував сам Верланов.
  • Ще 21 грудня колишнього посадовця оголосили в розшук.

Що говорив Верланов

Чоловік запевнив, що не ховається. Зараз він проживає у Німеччині, але нібито правоохоронці про це знали.

Зверніть увагу! Верланова призначили головою Державної податкової служби 8 травня 2019 року. Чоловік мав пробути на посаді 5 років, але 24 квітня 2020 року його звільнили.