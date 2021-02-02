Ексголову податкової Верланова викликають на допит до НАБУ
Національне антикорупційне бюро викликало на допит колишнього голову Держподаткової служби Сергія Верланова. Ексчиновник має прибути до НАБУ 11 лютого.
Джерело: НАБУ
Допит стосуватиметься кримінального провадження проти Верланова, яке відкрили 20 жовтня.
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Справа Верланова: коротко
- Експодатківцю повідомили про підозру через ймовірне зловживання владою.
- Припускають, що Верланов хотів отримати неправомірну вигоду для ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".
- Правоохоронці виявили на цьому підприємстві заниження податкових зобов'язань аж на 2,24 мільярда гривень. За інформацією слідства, ці зобов'язання скасував сам Верланов.
- Ще 21 грудня колишнього посадовця оголосили в розшук.
Що говорив Верланов
Чоловік запевнив, що не ховається. Зараз він проживає у Німеччині, але нібито правоохоронці про це знали.
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