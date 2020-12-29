Це зарплата за декілька місяців, – ексглава ДФС пояснив свою премію в 1000%
Колишній тимчасовий виконувач обов'язків керівника Державної фіскальної служби Денис Гутенко пояснив, чому йому призначили премію – 1000% окладу. Через цю премію чоловікові тепер загрожує арешт.
Під час процедури поділу ДФС (Державної фіскальної служби) на ДПС (Державну податкову службу), митницю і податкову міліцію гроші у нову структуру перерахували швидше, ніж туди перейшли працювати люди. Мовляв, саме тому у ДФС виникали проблеми з виплатою зарплати. Таке пояснення опублікував у фейсбуці сам Денис Гутенко 28 грудня.
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За його словами, того місяця, коли йому виписали 1000% премії, фактично й виплатили зарплату персоналу за декілька місяців – "шляхом підвищення надбавки в одному місяці".
Виплата надбавок на держслужбі, принаймні в центральних органах, може йти в сотнях відсотків до окладу. А у мене до того ж ці сотні застосовувалися до окладу за моєю основною посадою – директора департаменту. Звідси й така цифра,
– підсумував колишній глава ДФС.
Щодо звинувачень, за якими Гутенку загрожує покарання у разі визнання судом провини від 7 до 10 років ув'язнення: Гутенко повинен був узгоджувати розмір премії з Міністерством фінансів, але не зробив цього.
- Та сам підозрюваний каже, що "так всім виплачується, і раніше виплачувалося, а проблеми тільки у мене".
Мовляв, він запитував у очільниці Мінфіну, щойно прийшов на роботу, чи треба премії узгоджувати. І міністерка (на той час – Оксана Маркарова) начебто відповіла, що не потрібно. На доказ цього Гутенко опублікував лист від Маркарової.
Лист від Маркарової про премії Гутенку / Фото з фейсбука Гутенка
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