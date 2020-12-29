Колишній тимчасовий виконувач обов'язків керівника Державної фіскальної служби Денис Гутенко пояснив, чому йому призначили премію – 1000% окладу. Через цю премію чоловікові тепер загрожує арешт.

Під час процедури поділу ДФС (Державної фіскальної служби) на ДПС (Державну податкову службу), митницю і податкову міліцію гроші у нову структуру перерахували швидше, ніж туди перейшли працювати люди. Мовляв, саме тому у ДФС виникали проблеми з виплатою зарплати. Таке пояснення опублікував у фейсбуці сам Денис Гутенко 28 грудня.

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За його словами, того місяця, коли йому виписали 1000% премії, фактично й виплатили зарплату персоналу за декілька місяців – "шляхом підвищення надбавки в одному місяці".

Виплата надбавок на держслужбі, принаймні в центральних органах, може йти в сотнях відсотків до окладу. А у мене до того ж ці сотні застосовувалися до окладу за моєю основною посадою – директора департаменту. Звідси й така цифра,

– підсумував колишній глава ДФС.

Щодо звинувачень, за якими Гутенку загрожує покарання у разі визнання судом провини від 7 до 10 років ув'язнення: Гутенко повинен був узгоджувати розмір премії з Міністерством фінансів, але не зробив цього.

Та сам підозрюваний каже, що "так всім виплачується, і раніше виплачувалося, а проблеми тільки у мене".

Мовляв, він запитував у очільниці Мінфіну, щойно прийшов на роботу, чи треба премії узгоджувати. І міністерка (на той час – Оксана Маркарова) начебто відповіла, що не потрібно. На доказ цього Гутенко опублікував лист від Маркарової.



Лист від Маркарової про премії Гутенку / Фото з фейсбука Гутенка

Нагадаємо, у січні 2020 року в Україні був гучний скандал зі зарплатами урядовців. Приміром, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та його заступники задекларували загальний розмір своєї грудневої зарплати на суму понад 2 мільйони гривень.