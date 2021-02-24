Експрем'єр-міністр України Олексій Гончарук став справжнім улюбленцем США. Річ у тім, що він не вляпувався у скандали та не відомий хабарами – Америка таких політиків любить.

Таку думку в ефірі програми "Що це було?" висловив ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов. Він додав, що Олексій Гончарук доволі багато часу провів у США.

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"До нього справді гарне ставлення. Він – той рідкісний випадок, який не встиг зашкварився, нічого не вкрав і не встиг зробити непопулярних реформ", – сказав Пономарьов.

Він показував себе, як людина з прозахідною позицією. При ньому тарифи знижувались, гривня укріплювалась. Як тільки виникла загроза пандемії – його звільнили,

– заявив ексдепутат Держдуми.

Також він додав, що Гончарук запровадив земельну реформу. Пономарьов зазначив, що експрем'єр може повернутися у політику.

"Я думаю, що це абсолютно ймовірний сценарій. Я не знаю, які у нього будуть плани і як все складеться, але такий сценарій був би логічним", – підсумував він.