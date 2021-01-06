Екс-працівнику Збройних сил України інкримінують службову недбалість, яка призвела до тяжких наслідків в особливий період. Злочин, за даними слідчих ДБР, стався під час будівництва казарм у Бахмуті Донецької області.

Фігурантом кримінального провадження є колишній керівник Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ. Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

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Якщо слідчі та прокурори доведуть провину ексчиновника, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Що відомо про збитки під час будівництва казарм у Бахмуті

За даними ДБР, понад 3 мільйони гривень переплатила держава за будівництво 4 приміщень для військових. Як з'ясувалося, підрядники вносили до актів приймання виконаних робіт відомості про роботи, яких ніколи не робили.



Колишньому начальнику Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ світить до 7 років тюрми / Фото пресслужби ДБР

Представник ЗСУ, який за службовими обов'язками мав перевіряти обсяги виконаних робіт, підписав всі документи.



Насправді будівництво казарм не було завершене / Фото пресслужби ДБР

Ще наприкінці 2020 року слідчі повідомили про підозру керівникам 3 приватних підприємств у привласненні державних коштів за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а також у службовій підробці документів.

Досудове розслідування триває.