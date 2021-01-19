Колишнього посадовця Держгеокадастру Луганщини визнали винним в одержані хабаря. Через це чиновника засудили на 9,6 року ув'язнення.

Деталі рішення суду

Засуджений чиновник обіймав посаду виконувача обов'язки начальника Держгеокадастру на Луганщині. Про це повідомили на сайті Офісу генпрокурора.

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У суді прокурори довели, що у червні 2017 року службова особа отримала 500 тисяч гривень неправомірної вигоди за видачу наказів на розробку проєктно-технічної документації,

– розповіли в Офісі генпрокурора.

Вони стосувалися відведення у власність земельних ділянок загальною площею понад 200 гектарів.

Яке покарання призначили зловмиснику

►Ув'язнення на строк 9,6 року.

►Позбавлення права обіймати керівні посади впродовж 3 років.

►Конфіскація майна.