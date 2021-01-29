Кар'єрний ріст в ОМОН Білорусі: ексберкутівця запросив до себе Лукашенко

Колишнього бійця "Беркуту" Сергія Кімінчижи помітили серед мінських омонівців. Його запросили у резиденцію Лукашенка – палац "Незалежності".

Джерело: Єврорадіо

Після "Беркуту" Сергій Кімінчижи став одним із командирів мінського ОМОНу. Раніше Кімінчижи втік з України, щоб не розплачуватись за свою участь у вбивствах на Майдані Незалежності у 2014 році.

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Кімінчижи і Білорусь

Кімінчижи брав участь у масових репресіях проти білоруських протестувальників у серпні 2020 року. Також відомо, що він особисто затримував політичних активістів, а потім свідчив проти них у суді.

Що ще відомо про Сергія Кімінчижи

Народився у селі Василівка, що в Одеській області.

Служив в армії України.

Згодом працював в одеському "Беркуті".

Він брав участь в бойових діях на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, під час яких загинули протестувальники.