Кар'єрний ріст в ОМОН Білорусі: ексберкутівця запросив до себе Лукашенко
Колишнього бійця "Беркуту" Сергія Кімінчижи помітили серед мінських омонівців. Його запросили у резиденцію Лукашенка – палац "Незалежності".
Джерело: Єврорадіо
Після "Беркуту" Сергій Кімінчижи став одним із командирів мінського ОМОНу. Раніше Кімінчижи втік з України, щоб не розплачуватись за свою участь у вбивствах на Майдані Незалежності у 2014 році.
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Кімінчижи і Білорусь
Кімінчижи брав участь у масових репресіях проти білоруських протестувальників у серпні 2020 року. Також відомо, що він особисто затримував політичних активістів, а потім свідчив проти них у суді.
Що ще відомо про Сергія Кімінчижи
- Народився у селі Василівка, що в Одеській області.
- Служив в армії України.
- Згодом працював в одеському "Беркуті".
- Він брав участь в бойових діях на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, під час яких загинули протестувальники.
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