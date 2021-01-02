Екологічно чисте пальне від Porsche: що відомо про нову розробку
Більшість машин, які продаватимуть в майбутньому, будуть електричними, гібридними чи на паливних елементах. Попри це, деякі виробники хочуть створити екологічно чисте пальне для машин з двигунами внутрішнього згоряння.
Так, Porsche працює над розробкою синтетичного пального задля того, аби використовувати його в своїх машинах, які випустили раніше. Про це мовиться в програмі "Авто24" на 24 каналі.
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Представники німецького автовиробника наголошують, що хочуть створити цілковито відновлювальне пальне. Річ у тім, що 70% випущених раніше Porsche і досі на ходу, тож власники хочуть використовувати їх і в майбутньому.
Як виготовляють синтетичне пальне
Синтетичне пальне виготовляють шляхом розкладання води на водень та кисень і додаватимуть вуглекислий газ та метанол. На основі цього спирту і створять синтетичний бензин.
Як робитимуть синтетичне пальне / Фото Unsplash
Яка ціна
Єдина проблема поки в ціні, адже літр такого пального коштує майже 10 доларів. Та виробник планує зменшити цінник вп'ятеро і випустити бензин на ринок. Щоправда, на думку виробника, це станеться не раніше ніж за десять років. Хоча Porsche вже тестує модель 993 серії і каже, що результати дуже непогані.
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Дивіться відео програми "Авто24" на 24 каналі:
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