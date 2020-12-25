На алюмінієвому заводі в Угорщині у 2010 році сталася аварія. Згодом фахівці почали називати її найбільшою в Європі індустріальною та екологічною катастрофою сучасності. Трагедія забрала життя 10 людей, завдала державі великих збитків і незворотно вплинула на навколишнє середовище.

Відомий жахливими подіями на всю Європу завод із виробництва алюмінію розташований у районі угорського міста Айка. Детальніше про подію – у програмі "Одна історія" на 24 каналі.

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Витік червоного шламу

4 жовтня 2010 року на заводі стався витік токсичної речовини – червоного шламу. Така суміш відходів у неймовірній кількості утворюється на кожному алюмінієвому заводі, а задовільного способу для її утилізації не винайдено й досі.

Довідка. Червоний шлам – це тверда або пастоподібна суміш відходів. Він з'являється під час процесу Байєра – технології очищення оксиду алюмінію з бокситів.

Внаслідок неправильного зберігання цієї речовини на угорському заводі відбулося руйнування дамби накопичувача. У такий спосіб вміст резервуару, об'ємом приблизно мільйон кубічних метрів, вилився в місцеву водойму.

Люди потонули в токсичному осаді

Потік із токсичним червоним осадом затопив кілька прилеглих міст. Подекуди шлам сягав глибиною 2 метрів. Відразу після прориву дамби потонули 4 людини, ще декількох вважали зниклими безвісти.



В Угорщині трапився витік червоного шламу / Скриншот з відео

Окрім затоплення, токсична речовина несла за собою ще більшу загрозу життю людей. Ці відходи – це суміш твердих домішок, важких металів, таких як кадмій, кобальт і свинець, а також хімічних реагентів.

До чого це призвело

При тривалому контакті вона може обпекти шкіру. Таким чином постраждали десятки жителів, яких було госпіталізовано з хімічними опіками. Також червоний шлам може спричинити екологічну катастрофу, якій вкрай важко запобігти.

Внаслідок цієї трагедії загинуло 10 осіб, понад 150 отримали поранення, а постраждалих виявилося приблизно 7 тисяч. Потік токсичної речовини пошкодив мости, будівлі та автомобільні шляхи.



Постраждали сотні людей / Скриншот з відео

Уряду довелося терміново евакуювати 400 жителів міста. Лікарі цілодобово наглядали за постраждалими й очікували на появу хімічних опіків, оскільки вони могли проявитися за декілька днів після контакту зі шламом.



Людей довелось евакуювати / Скриншот з відео

Правоохоронці розслідували подію

Відразу після аварії розпочалося розслідування задля виявлення причин катастрофи та винуватців. Одним із чинників, який доклався до руйнування греблі, був сильний дощ, що не припинявся у місті кілька днів.

Проте прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відразу спростував версію щодо природних причин. Він заявив, що розлив токсичної речовини міг бути викликаний людською помилкою.

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Уряд негайно тимчасово зупинив діяльність заводу, а компанія отримала наказ відремонтувати пошкоджений резервуар. Главу компанії Золтана Баконі було взято під варту, проте пред'явити йому звинувачення так і не змогли. Тож вже 14 жовтня він був на волі.

Евакуйовані повернулись додому

Ще через 2 дні, попри загрозу для здоров'я, люди з евакуйованих районів почали повертатися у свої домівки. Вони працювали, не покладаючи рук, щоб очистити свої будинки, сади та городи від отруйних хімікатів.

Руйнівна хвиля відходів буквально залишила після себе червону пустелю площею в 40 квадратних кілометрів.



Катастрофа на алюмінієвому заводі в Угорщині трапилась у 2010 році / Скриншот з відео

Водночас держсекретар з екологічних питань Угорщини вже встиг наректи аварію найбільшою екологічною катастрофою сучасної Європи. Угорський уряд негайно заморозив усі активи власників заводу, який став причиною цієї катастрофи. Проти них було порушено кримінальну справу. Влада вважала, що саме ці люди повинні оплатити всі втрати на усунення наслідків катастрофи.

На всій території, що постраждала від червоного шламу, було заборонено вирощувати овочі та фрукти. На деякі з видів рослин і сільгосппродукції зняли заборону через пів року. Люди на своїх забруднених територіях посипали рештки хімічних відходів піском і попелом, які пришвидшували утилізацію шламу.

Серйозної шкоди речовина завдала і поверхневим водам. Через потрапляння у водойми, відходи вплинули й на річкову фауну. Невдовзі токсична речовина дісталася й до русла Дунаю, а вміст хімічних речовин у водах почали фіксувати й сусідні держави.

Екологи та опозиційні угорські партії довгий час критикували через цей випадок угорську владу. Вони наводили факти щодо прихованих порушень правил зберігання хімічних відходів виробництва. На їхню думку, уряд не вжив жодних належних дій, щоб запобігти аварії.

На заводі була аналогічна катастрофа

Окрім того, аналогічна катастрофа вже мала місце на цьому заводі. У 1991 році в Айке відбувся витік червоного шламу, проте в значно менших масштабах. Тоді аварія не набула великого розголосу.

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Угорські екологи впевнені, що заводи й фабрики приховують точні дані щодо кількості хімічних відходів на своїх виробництвах. Вони вважають, що у зв'язку з цими порушеннями екологічна катастрофа може повторитися в будь-який момент.

Проте Угорщина зовсім не єдина країна з такою проблемою. Низка колишніх соціалістичних країн страждає від подібного. Власники підприємств з метою економії часто ігнорують питання безпеки.

Тож сьогодні залишається тільки сподіватися, що подібна ситуація більше не матиме місця в історії, а безпека на виробництві все-таки буде понад усе.