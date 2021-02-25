Ефект ескалатора: куди рухається Україна та Росія

Не треба обговорювати російську опозицію, тому що її немає. Все просто – опозиція повинна боротися за владу, а в Росії це неможливо.
Джерело: "Грані правди" на 24 каналі
Политическое поле силовики каждый день удобряют машинным маслом. Несистемные ребята не имеют ни единого шанса пробиться в кабинеты, а системная оппозиция давно согласилась на роль подставного спарринг-партнера.
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Все, что остается российским оппозиционерам, это быть диссидентами. Ведь диссидент не борется за власть, он всего лишь пытается не петь в общем хоре.
Также он пытается быть гигиенистом, не пачкается в коллективных письмах и выживает в стране, живущей поперек того, во что он верит. Он не сражается с системой, а всего лишь пытается с ней не соприкасаться. Эдакая внутренняя эмиграция – при нежелании или невозможности эмиграции внешней.
Гранды стали рупорами пропаганды еще в позапрошлом десятилетии, независимых выкупили или закрыли. Небольшой либеральный заповедник инакомыслия погоды не делает.
Собственно, последним островком сопротивления остаются западные соцсети, а потому теперь мы станем наблюдать войну российских властей с YouTube и Facebook.
Реальность есть, но ее негде обсуждать, вместе с диссидентами возвращаются кухонные разговоры. Заодно – привыкание к мысли, что ты не влияешь на судьбу страны, в которой живешь.
Последним островком сопротивления остаются западные соцсети / Фото Unsplash
Самое безнадежное в том, что траектория рельс, на которых стоит российский поезд, вполне недвусмысленна. Мы можем спорить, что именно обрекло Москву на этот сценарий:
► Рост цен на нефть, развязавший Кремлю руки в начале нулевых.
► Первый Майдан, заставивший российские власти подозревать вторжение Запада.
► Судьба Каддафи, убедившая Кремль не идти на уступки Вашингтону.
► Вторжение в Грузию, доказавшее Москве слабость Европы.
Это мог быть также второй Майдан, который Кремль счел объявлением войны, оккупация Крыма, которая отрезала России путь на Запад или – санкции, которые были восприняты как начало осады.
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На самом деле, нюансы уже потеряли значение. Куда важнее то, что ждет Москву дальше, а тут особенных развилок ждать не стоит.
Эффект эскалатора для Москвы
В какой-то момент в жизни любой страны может случиться эффект эскалатора – когда государство оказывается в ситуации, обрекающей на эволюцию или деградацию.
Нечто подобное случилось в судьбе Украины в 2014 году, когда российское вторжение обрекло официальный Киев на перемены.
Эти перемены были вопрек желанию элит и воле олигархов. Однако они были неизбежны, потому что без них о выживании украинского государства не было бы даже речи.
Перемены были вопрек желанию элит / Фото Andrew Kravchenko
Киев вынужден был становиться частью коллективного Запада, по мере того как Москва сама отрезала ему путь на Восток. С той самой поры Украина едет на эскалаторе, который ведет ее вверх.
Власти могут скатываться в рецидивы, начинать шагать в обратную сторону. Однако сама логика событий обрекает страну меняться – пусть даже медленнее, чем она может и неохотнее, чем следовало бы.
Киев движется зигзагами, но их путанная траектория все равно не подвергается сомнению. Достаточно сравнить нынешнюю повестку страны с довоенной.
В это же время России продолжает путешествие на эскалаторе, ведущем вниз. Власть зачищает инакомыслие – мыслепреступления карают тюремными сроками.
Протест объявляется интервенцией, а протестующих убивают химическим оружием. Каждый новый виток законотворчества увеличивает сроки и штрафы. Каждое следующее решение Кремля возвращает страну в самые несимпатичные советские практики.
России продолжает путешествие на эскалаторе / Фото РИА Новости
Несложно представить, как может выглядеть украинский успех – мы просто обнаружим еще одну страну Восточной Европы с унифицированными правилами и реформированными институтами.
Да, инерция никуда не денется, а вместе с ней – изрядная доля консерватизма мышления. Но это все равно будет страна, куда более близкая средней европейской температуре, чем соседняя Беларусь.
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А вот будущее России представить куда сложнее. Глубина деградации может опережать даже самые смелые прогнозы.
Никто не знает, какой будет финальная точка этого путешествия. Равно как и то, что будут считать нормой российские граждане через десять лет. Некоторые развилки становятся судьбоносными.