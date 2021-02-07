З дитинства нас вчили різним правилам етикету. Наприклад, поступатись місцем у транспорті жінкам чи не їсти руками. Втім, частина цих засад зараз є під сумнівом.

Джерело: "Обережно, міф" на 24 каналі

Про сучасні правила етикету в тролейбусі, за столом та в інтернету, та міфи навколо них – читайте далі.

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Міф 1. Чоловіки зобов'язані поступатися місцем

Фахівці з етикету кажуть, що ця звичка пішла ще з Радянського союзу. Коли у транспорті стояла жінка – чоловік не міг сидіти. Сьогодні ми бачимо зовсім іншу ситуацію – молоді чоловіки спокійно можуть сидіти й не обов'язково поступатись.

Втім, все ж досі як чоловіки, так і дівчата мають давати місце у транспорті 3 групам :

жінкам із дітьми;

літнім людям;

особам з інвалідністю.



Поступатися місцем можуть не лише чоловіки / Фото Unsplash

Міф 2. Час в транспорті можна використовувати для вирішення особистих справ

Інколи доводиться пояснювати людям, що вони перебувають у громадському транспорті. Є ті, які цього не розуміють – погоджуються, але не розуміють, бо живуть у своєму світі, де це прийнято, переконана експертка Альона Калініченко.

Це жах, коли всі чують, де стоїть борщ, щоб його розігріти, чи як він до мене прийшов вчора п'яний і що я з ним зробила, або ж як волосся пофарбувала. Це неприємно чути, ставте себе на місце інших. Я вже не кажу галас,

– зазначила експертка з етикету і дипломатичного протоколу Наталія Адаменко.

Крім цього, є велика проблема, коли в громадському транспорті хтось щось переглядає без навушників. Тож це вимушено має слухати інша людина, яка їде, наприклад, втомлена після роботи.

"Зараз технології дозволяють переписуватись. Не обов'язково розмовляти телефоном в громадському транспорті", – наголосив креативний продюсер Юрій Гаврищак.



Якщо є можливість – краще листуватись і не заважати розмовами / Фото Pexel

Міф 3. Людина має їсти тоді, коли хоче. Навіть у поїздці тролейбусом

Якщо з їжею заходити в громадський транспорт, яка має різкий запах – це може дуже негативно вплинути на інших людей. Крім цього, такі аромати не всім подобаються, а крихти від їжі можуть впасти на когось.

"Пригадую, якось в поїзді о 6 ранку люди на сусідніх сидіннях наминали біляші. Такі, знаєте, з привокзального ринку – жирненькі, ароматні. І цей запах. Ну його неможливо витримати. Частину біляшів вони з'їли й ще кілька відклали на потім. І це той випадок, коли хотілося їх припросити до їжі – доїжте, будь ласка, ну доїжте", – розповів ведучий Ярослав Дем'яненко.



Все ж не варто їсти у громадському транспорті / Фото Unsplash

Міф 4. Припрошувати до їжі чи випивки за столом – це турбота про гостя

В Україні часто прийнято з ввічливості запрошувати їсти чи пити на застіллі. Інколи такий заклик може звучати не раз і не двічі. Експерти ж пропонують подякувати людині за турботу і чемно відмовитись.

Якщо ви вегетаріанець, то немає чого соромитися. Якщо крім м'яса є інші страви – оберіть їх. Якщо тільки стейки, то оберіть гарнір. Ніхто не має права заглядати вам у тарілку,

– пояснила Адаменко.

Те саме і з алкоголем. Вас ніхто не повинен змушувати пити, до того ж вам не обов'язково про це попереджувати заздалегідь. Біля вас може хіба що стояти келих білого вина – лише з ввічливості до господарів.

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Міф 5. Їсти руками – невиховано

Не варто приходити на світський захід, де є повне сервірування столу й ігнорувати його. Однак, прийти на пікнік із друзями, де всі їдять руками й просити ніж та виделку, – може виглядати дещо дивно. Експерти радять звертати увагу на обставини.

"Якщо у ресторані замовили піцу – то, будьте ласкаві, їжте її виделкою. Якщо ми в піцерії на зустрічі з друзями – абсолютно спокійно смакуємо її руками", – пояснила Калініченко.



На вечірці з друзями можна їсти руками / Фото Pexel

Міф 6. Дзвінок без попередження малознайомій людині – ефективна комунікація

Зараз дзвінок малознайомій людині сприймається як вторгнення в особистий простір. Це однаково, що йти в гості без попередження. Фахівці з етикету кажуть, що в соцмережах ми можемо писати будь-кому, а от на телефон – ні.

Можна запитати, чи людина зараз вільна і чи можна зателефонувати. Тоді співрозмовник обере зручний для себе час. Все. І не буде виникати тієї ситуації, що хтось не візьме слухавку, а інший образиться,

– зазначила Адаменко.

До того ж неприйнятно писати вночі чи писати в абсолютно неробочі години. Це показує, що ви не поважаєте іншу людину та її особистий час.

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Міф 7. На повідомлення у месенджерах потрібно відповідати одразу, як прочитав

Викладачка та лекторка з піару Віра Щербакова зазначила, що дипломатичне листування передбачає відповідь на лист за 2 доби, а на інші формати – варто відповідати до 24 годин.

Зрозуміло, що ніхто не розраховує на миттєву відповідь, але в месенджерах час звужений і до 1 – 3 годин. Все залежить від того, як і з ким ви спілкуєтесь. Однак згідно з правилами ділового етикету відповісти треба у будь-якому випадку.

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