Глава ОПУ Андрій Єрмак напередодні провів переговори з радником Джозефа Байдена Джейкобом Салліваном. В адміністрації американського президента після цього розповіли, що збираються "оживити" відносини з Україною.

У такий спосіб адміністрація президента США має намір підтримати українського лідера – Володимира Зеленського. Цікаво Проблем багато й без України: чим займався Джо Байден у свої перші 60 днів президентства Зокрема в Білому домі повідомили, що збираються відновити стратегічне партнерство на підтримку плану Володимира Зеленського щодо реформ. Салліван передав, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір пожвавити наше стратегічне партнерство на підтримку плану президента Володимира Зеленського з боротьби з корупцією та реалізації програми реформ,

– мовиться в повідомленні Білого дому. Коротко про розмову Єрмака й Саллівана: Глава Офісу українського президента й радник американського свою телефонну розмову провели 29 березня.

Під час неї вдалося обговорити загострення на Донбасі, плани України щодо членства в НАТО, а також реформи в Україні.