У Вашингтоні відбулась урочиста церемонія інавгурації новообраного президента США Джозефа Байдена. Після цього новий глава держави одразу ж приступив до виконання своїх обов'язків.

Як пройшла інавгурація Байдена

Зазвичай, на інавгурацію президента приїжджають сотні тисяч людей зі всієї Америки. Втім через пандемію та загрозу збройних заворушень національну алею парку Капітолію закрили для відвідувачів. Про це мовиться у програмі "Голос Америки" на 24 каналі.

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На урочисту церемонію запросили близько тисячі гостей, серед них – конгресмени, колишні президенти та люди, яких вони могли запросити зі собою. Натомість на національній алеї розмістили приблизно 200 тисяч прапорців із різних американських штатів, що символізують людей, які не змогли сьогодні приїхати на подію.



Джо Байден виголошує промову / Скриншот з відео ABC

Перші кроки нового президента

Саме ж святкування тривало не довго, після інавгурації Джо Байден одразу ж взявся за роботу. Він планує підписати низку президентських указів, які мають скасувати попередні розпорядження Дональда Трампа. Зокрема Байден планує повернутись до паризької кліматичної угоди та скасувати заборону на подорожі до США з мусульманських країн.

Дивіться повний випуск "Голосу Америки" на 24 каналі: