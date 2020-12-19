Росія цинічно використала пандемію коронавірусу для наступу на права людини у Криму. Замість того, щоб виконувати передбачений міжнародним гуманітарним правом обов’язок держави-окупанта захищати цивільне населення,

Передовсім репресивна кампанія країни-окупанта стосується кримських татар. Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова на своїй сторінці у фейсбуці.

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Реальність окупованих територій

Джапарова наголосила, що МЗС особливо стурбовані долею політв’язня Теймура Абдуллаєва, якого російські окупанти помістили в штрафний ізолятор, незважаючи на інфікування коронавірусом.

Переслідування активістів, нові довільні арешти та сфабриковані вироки, переповнені СІЗО та ігнорування дефіциту медичних потужностей для стримування пандемії, замість карантинних дій призов до армії та військові пропагандистські заходи – це буденна реальність окупованих територій,

– зауважила вона.

Крім того, як стверджує Джапарова, Росія жорстко обмежила пересування між півостровом і материковою Україною, що негативно позначається на демографічній ситуації півострова й освітніх правах кримської молоді.

Справедливість буде відновлена

Джапарова додала, що продовження секторальних санкцій ЄС, глобального санкційного механізму у сфері прав людини та рішення Міжнародного кримінального суду "підтверджують, що справедливість буде відновлена".

Що відомо про резолюцію ООН