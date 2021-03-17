Люблю такі книги як написав Браян Думайн "Як Amazon змінює життя". Багато, почавши копати тему, пишуть компліментарні книги. А Джефф Безос при цьому чи то добрий, чи то злий геній. Далі читайте російською.

Чем эта книги заинтересовала меня

Автор книги и пытается разобраться. Полезно Amazon для современного мира, или они уже перешли грань, за которой Amazon злая компания, которая уничтожает малый бизнес.

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От себя сразу расскажу об основных принципах Безоса:

1) Он считает, что в компании всегда День 1 (работа на максимуме сил), а День 2 наступит тогда, когда компания начнет терять позиции, поэтому нужно его предотвратить.

2) Он считает, что компания обязана своим успехом малым командам. Знаменитые команды до 10 человек, команды "двух пицц", а именно команды, которые можно накормить двумя пиццами. Именно поэтому все команды в Amazon распределенные и сами принимают решения (и даже штаб квартиры разбросаны по городу)

3) В Amazon работает до черта много людей, при этом Безос считает, что они могут получать не так много и работать на дверях вместо столов (это то, как работал сам Безос когда запускал компанию).

4) Безос не верит в Powerpoint, он считает, что тот отбирает слишком много времени во время презентация на попытку осмыслить нарисованное. Поэтому все проекты в Amazon презентуются пятистраничниками. При этом для новых проектов пятистраничник описывает тот эффект для прессы, если приложение-функция будет запущена.

5) Длинная перспектива – Безос верит в длинную перспективу и строит часы, которые будут бить каждые 10,000 лет в пещере и даже потратил на это 46 миллионов долларов.

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А решить Amazon хорошая или плохая компания для рынка – я предлагаю самим. Для этого и читайте книгу. Со своей стороны скажу, что это одна из самых интересных книг, которые я прочел в этом году.