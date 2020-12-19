Творчість Джалаледдіна Румі помітно вплинула на мусульманську культуру і культуру Туреччини зокрема. І це незважаючи на те, що основний доробок Румі написаний перською мовою.

Поет Джелаледдін Румі, який жив у XIII столітті, вважається одним з найвеличніших суфійських мислителів у світі. Він користувався повагою і любов’ю представників різних релігій, оскільки його поезії і твори були адресовані всьому людству. Румі називають поетом, правознавцем, релігійним мислителем та суфійським містиком, але його особистість більш багатогранна. 24 канал розповідає більше про зачинателя класичної турецької літератури.

Символ толерантності

Двері його будинку були відчинені для будь-якої людини, незалежно від її раси, національності або релігії, і тому ім’я Румі стало символом рівності, терпимості і толерантності в усьому світі. Після втрати свого наставника, відомого вченого і богослова Шамседдіна Тебрізі, Джелаледдін Румі був надзвичайно засмучений, він повністю відмовівися від інших справ і створив грандіозну поему "Маснаві", що складається з 50 тисяч двовіршів.

Джелаледдін Румі помер у 1273 році, на місці його поховання у Коньї був зведений величний мавзолей (Єшіль тюрбе – "Зелений мавзолей"). Поруч із ним знаходиться училище дервішів, у якому зараз розташований музей Румі, де представлені рукописи його праць. Після смерті вченого його послідовники заснували суфійський орден Мевлеві – знаменитий орден дервішів, що обертаються.

Кожного року тисячі відвідувачів з усього світу, які поділяють філософію Румі, беруть участь у церемоніях у місті Конья. Історія самого міста починається за 7000 років до н.е., це одне з найзначніших міст Центральної Анатолії, колиска цивілізацій і релігій. Церемонії Шеб-і Арус ("Возз’єднання зі Всевишнім") регулярно проводяться у Коньї починаючи з 1937 року.

Рукопис османської епохи із зображенням Румі / Фото Topkapi Palace Museum

"Шеб-і Арус" Назва церемонії "Шеб-і Арус" у перекладі означає "весільна ніч". Вона носить таку назву, оскільки сам Джелаледдін Румі розглядав смерть не як загибель тіла, а як повернення до Всевишнього і возз’єднання з ним. Церемонія "сема" також містить важливі символи, які відображають основні положення філософії ордену Мевлеві. Вона демонструє утворення Всесвіту, воскресіння людини у світі та її шлях до досконалості, духовний підйом людського розум. Виконавці церемонії – "семазен", дервіші, що обертаються.

Традиції й церемонія

На початку церемонії дервіші розкривають обійми назустріч усьому Всесвіту і починають обертатися проти годинникової стрілки. Права рука, піднята вгору, символізує готовність отримати благовоління від Всевишнього, ліва, витягнута до землі, демонструє бажання дервішів передати послання Бога глядачам. Під час обертання дервіші скидають свої темні плащі, що символізує їх переродження.

Танок дервішів / Фото Агентства розвитку і промоції туризму Туреччини

У 2020 році перша частина заходів була проведена 7 грудня 2020, а друга – 17 грудня. З огляду на світову пандемію, обидва заходи відбулися у Коньї без глядачів. У цьогорічній церемонії взяли участь Голова парламенту Туреччини доктор Мустафа Шентоп, Міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой, віце-президент Міжнародного фонду Румі і нащадок поета у 22-у поколінні Есін Челебі Байру та велика кількість журналістів з багатьох країн світу.

2007 рік, коли святкувалася 800-а річниця від дня народження поета і мислителя, був проголошений ЮНЕСКО "Міжнародним роком Румі".

За матеріалами Міністерства культури і туризму Туреччини та Агентства розвитку і промоції туризму Туреччини.