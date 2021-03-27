Двоє військових ЗСУ померли від ускладнень COVID-19
-
Двоє військовослужбовців Збройних сил України померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Станом на 27 березня, на коронавірус у ЗСУ хворіють 2 528 осіб.
Загалом від недуги померли вже 55 військових. Про це інформує пресслужбі Медичних сил ЗСУ.
Зверніть увагу Степанов прогнозує до 25 тисяч нових хворих на коронавірус українців на добу
Що відомо про смерть військових ЗСУ від COVID-19
Двоє працівників Збройних сил України з 22 березня лікувалися в стаціонарі цивільних лікарень Київської області.
Попри проведену терапію, стан госпіталізованих військовослужбовців погіршився.
Медики зафіксували смерть одного чоловіка 25 березня. Другий хворий помер 26 березня.
Інформація про зазначені випадки надійшла до Командування Медичних сил Збройних Сил ввечері, 26 березня. Висловлюємо співчуття близьким та рідним,
– повідомили в пресслужбі.
Яка ситуація з COVID-19 у Збройних силах України
- За минулу добу, 26 березня, медики в ЗСУ зареєстрували 251 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. До медичних закладів було госпіталізовано 26 осіб.
- Станом на 27 березня, від недуги одужало 17 966 осіб. Хворіють на коронавірус 2 528 працівників Збройних сил України. Ще 638 службовців перебувають на ізоляції.
- Крім цього, від початку вакцинації щеплення вже отримали 18 266 осіб. Всі вони щепилися однією дозою вакцини.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter