Двоє військовослужбовців Збройних сил України померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Станом на 27 березня, на коронавірус у ЗСУ хворіють 2 528 осіб.

Загалом від недуги померли вже 55 військових. Про це інформує пресслужбі Медичних сил ЗСУ.

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Що відомо про смерть військових ЗСУ від COVID-19

Двоє працівників Збройних сил України з 22 березня лікувалися в стаціонарі цивільних лікарень Київської області.

Попри проведену терапію, стан госпіталізованих військовослужбовців погіршився.

Медики зафіксували смерть одного чоловіка 25 березня. Другий хворий помер 26 березня.

Інформація про зазначені випадки надійшла до Командування Медичних сил Збройних Сил ввечері, 26 березня. Висловлюємо співчуття близьким та рідним,

– повідомили в пресслужбі.

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