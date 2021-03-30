Двоє підлітків на Одещині через булочки побили до смерті безхатька

В Ізмаїлі двоє підлітків 12 і 13 років побили безхатька. Від отриманих травм він помер. Правоохоронці вирішують долю малолітніх вбивць – їх мають розподілити у спеціальний заклад для неповнолітніх, які скоїли особливо тяжкі злочини.

Хлопців вже ловили за крадіжки, а їхні сім'ї притягували до відповідальності. Вони перебували на обліку служби у справах дітей як ті, що опинилися у складних життєвих обставинах.

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Що відомо про інцидент

В суботу, 27 березня, двоє підлітків вимагали у безхатька, щоб той випросив у перехожих їм булочки. Він відмовився.

Тоді підлітки хитрістю заманили його до Леб'яжого озера і побили так, що той помер.

58-річного чоловіка знайшли 28 березня біля пам’ятника морякам в Ізмаїлі. У нього були множинні переломи та політравми, не сумісні з життям.

Що відомо про зловмисників

Менш ніж за добу правоохоронці встановили особи вбивць.



Малолітній зловмисник Ізмаїла / фото Національної поліції

Мешканці розповіли, що бачили як двоє хлопців 12 і 13 років вели чоловіка з морвокзалу, а біля озера побили.

Слідчі відрили кримінальне провадження за статтею "Умисне тяжке тілесне ушкодження".



Знаряддя вбивства / фото Національної поліції

Криміналісти проводять додаткові експертизи.

Яка відповідальність передбачена для них по закону

Оскільки підлітки не досягли віку, з якого можуть нести кримінальну відповідальність за свої дії, їхню справу передадуть до суду.

Судді мають вирішити щодо примусових заходів виховного характеру.

Зараз правоохоронці намагаються врегулювати питання, щоб цих дітей помістили у прийомник-розподільник для неповнолітніх осіб, які скоїли тяжкі та особливо тяжкі злочини.

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Що відомо про загиблого

Як пише одеське видання "Думская", 58-річний мешканець Ізмаїла був місцевою зіркою. За документами – Петро Балик, але місцеві жартома називали його Петя Карбюратор, бо раніше чоловік працював автомеханіком.

Він був фахівцем, але через низку життєвих негараздів життя змусило його жебракувати.

До Петра ставилися дуже добре, оскільки він був вельми добродушним і відкритим. Чоловік був охайний, досить непогано одягався. Йому навіть завели сторінку в інстаграмі та постили смішні фото і відео з безхатьком.

Проживав він на території колишнього нічного клубу "Опера" в районі морвокзалу.