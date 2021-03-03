Двом організаторам "референдуму" на Донбасі повідомили про підозру

Двом організаторам незаконного "референдуму" на Донбасі у 2014 році повідомили про підозру. Вони посягали на територіальну цілісність та недоторканність України.

За даними прокуратури, у травні 2014 року 52-річний чоловік та 50-річна жінка обіймали посади членів "дільничних виборчих комісій". Підозрювані брали активну участь в організації та проведенні незаконного референдуму щодо створення на Донеччині так званої "ДНР".

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Усе відбувалося на території міст Мар’їнка та Українськ Селидівської міської ради. У прокуратурі зазначили, що наразі у цій справі триває слідство.

Зокрема, санкція статті передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Мешканка Донецької області отримала 5 років умовного терміну за організацію псевдореферендуму на Донеччині. Наразі для жінки діє випробувальний термін – 2 роки. Детальніше про це – читайте тут.

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