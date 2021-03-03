Двом організаторам "референдуму" на Донбасі повідомили про підозру
Двом організаторам незаконного "референдуму" на Донбасі у 2014 році повідомили про підозру. Вони посягали на територіальну цілісність та недоторканність України.
Джерело:Донецька обласна прокуратура
За даними прокуратури, у травні 2014 року 52-річний чоловік та 50-річна жінка обіймали посади членів "дільничних виборчих комісій". Підозрювані брали активну участь в організації та проведенні незаконного референдуму щодо створення на Донеччині так званої "ДНР".
Читайте також На Луганщині винесли вирок організаторам незаконного "референдуму": деталі
Усе відбувалося на території міст Мар’їнка та Українськ Селидівської міської ради. У прокуратурі зазначили, що наразі у цій справі триває слідство.
Зокрема, санкція статті передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.
До теми Депутатів на Донеччині звинувачують в організації псевдореферендуму
"Референдум" на Донбасі: що відомо
- У травні 2014 року проросійські сепаратисти провели на Донбасі псевдореферендум щодо проголошення незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР".
- Додатково мовилося про приєднання окремих регіонів до Росії.
- "Референдум" провели всупереч Конституції України. Його результати не визнає українська влада, Євросоюз, США та інші цивілізовані країни світу, крім Росії.
Поділитися новиною