Двійник Шевченка живе на Волині

Якими б унікальними не були люди, в кожного з нас є принаймні один двійник. Збігатись можуть як форма обличчя, так і колір очей. У Волинській області живе двійник Тараса Шевченка, детальніше про нього та чому трапляється така схожість – читайте в матеріалі.

Двійник Шевченка говорить, що схожість у них є не лише в зовнішності. Він, як і поет, надає перевагу простій українській їжі, шляхетному одягу та прагненню відстоювати власну думку.

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Чому в кожного з нас бувають двійники

Для того, щоб мати однакову зовнішність не обов’язково бути родичами. Науковці вважають, що до цього призводить майже ідентичний набір генів. Хоч таке трапляється рідко, в кожного з нас є кілька двійників, які можуть жити в будь-якій точці земної кулі.

Волинський двійник Кобзаря

Сергій Конончук, який живе в місті Камінь-Каширський у Волинській Області, помітив, що схожий на поета ще в юності.

При погляді на фото пана Сергія схожість із Тарасом Шевченком більш помітна не в деталях, а радше загальному образі. Окрім насуплених брів, особливо помітні вуса тієї ж форми, яка завжди була в поета.

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Як це бути схожим на Шевченка

Ти стаєш помітнішим серед натовпу, увага людських очей прикута виключно до твоєї персони. Втім це швидше за все своєрідний перформанс на публіку, без жодної користі в особистих цілях — розповів Сергій Конончук.

Він зазначає, що спільні риси обличчя з такою людиною, додають певного шарму та посилюють усвідомлення власної винятковості.

У 2011 році Сергій Конончук був учасником всеукраїнського конкурсу двійників Шевченка. Тоді йому було 47. Однак в цей рік переможцем конкурсу став житель Чернігівщини.