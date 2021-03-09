Двійник Шевченка живе на Волині

Джерело:Полісся
Якими б унікальними не були люди, в кожного з нас є принаймні один двійник. Збігатись можуть як форма обличчя, так і колір очей. У Волинській області живе двійник Тараса Шевченка, детальніше про нього та чому трапляється така схожість – читайте в матеріалі.
Двійник Шевченка говорить, що схожість у них є не лише в зовнішності. Він, як і поет, надає перевагу простій українській їжі, шляхетному одягу та прагненню відстоювати власну думку.
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Для того, щоб мати однакову зовнішність не обов’язково бути родичами. Науковці вважають, що до цього призводить майже ідентичний набір генів. Хоч таке трапляється рідко, в кожного з нас є кілька двійників, які можуть жити в будь-якій точці земної кулі.
Сергій Конончук, який живе в місті Камінь-Каширський у Волинській Області, помітив, що схожий на поета ще в юності.
При погляді на фото пана Сергія схожість із Тарасом Шевченком більш помітна не в деталях, а радше загальному образі. Окрім насуплених брів, особливо помітні вуса тієї ж форми, яка завжди була в поета.
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Ти стаєш помітнішим серед натовпу, увага людських очей прикута виключно до твоєї персони. Втім це швидше за все своєрідний перформанс на публіку, без жодної користі в особистих цілях — розповів Сергій Конончук.
Він зазначає, що спільні риси обличчя з такою людиною, додають певного шарму та посилюють усвідомлення власної винятковості.
У 2011 році Сергій Конончук був учасником всеукраїнського конкурсу двійників Шевченка. Тоді йому було 47. Однак в цей рік переможцем конкурсу став житель Чернігівщини.Чи міг би Шевченко стати вашим другом – пройдіть літературний тест