Є ідея зекономити, – Офіс Президента не віддасть понівечені двері на виставку
Офіс Президента не продаватиме художній галереї двері, які 20 березня розмалювали й побили учасники акції протесту на підтримку Сергія Стерненка. Їх планують реставрувати і повернути на Банкову.
Джерело:Українська правда
Речниця президента Юлія Мендель розповіла, що двері збираються реставрувати, щоб зекономити на купівлі нових.
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Що планують робити з дверима в ОП
Офіс Президента віддасть двері на ремонт сьогодні, 29 березня.
Пошкоджені двері Офісу Президента відправляють на реставрацію з метою економії коштів. Реставрувати двері значно дешевше, ніж купити нові,
– заявила речниця президента.
Юлія Мендель також сказала, що Офіс Президента не віддаватиме "жодні пошкоджені частини будівлі на будь-які виставки, оскільки не вважає ці речі об’єктами мистецтва, а ставиться до всіх пошкоджень як до доказів вандалізму".
За словами речниці, всі, хто скоїв цей вандалізм, мають відповісти перед законом. Мендель вважає, що кожен українець має право на протест, і на Банковій часто збираються протестувальники, але "жодному за 30 років незалежності не спадало на думку робити те, що сталося 20 березня".
Що відомо про двері з ОП
- 20 березня під час акції на Банковій в підтримку активіста Сергія Стерненка, якого засудили на 7,3 роки, учасники розмалювали двері ОП та побили у них скло.
- Тоді ж 20 березня після акції затримали ветерана АТО та засновника видавництва "Дім Химер" Владислава Стафійчука. Згодом поліція повідомила про підозру 5 учасникам акції під ОП. 26 березня – ще трьом.
- В Офісі Президента заявили, що учасники акції завдали збитків на 2 мільйони гривень.
- 25 березня двері ОП з'явилися в ефірі каналу "1+1". Тоді Юлія Мендель сказала, що ОП позичив двері каналу на один вечір й перевозили їх за рахунок каналу.
- Після цього адвокатка родин Небесної Сотні Євгенія Закревська повідомила, що ГО "Речовий доказ" хоче викупити двері для художньої галереї.
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