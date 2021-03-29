Офіс Президента не продаватиме художній галереї двері, які 20 березня розмалювали й побили учасники акції протесту на підтримку Сергія Стерненка. Їх планують реставрувати і повернути на Банкову.

Речниця президента Юлія Мендель розповіла, що двері збираються реставрувати, щоб зекономити на купівлі нових.

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Що планують робити з дверима в ОП

Офіс Президента віддасть двері на ремонт сьогодні, 29 березня.

Пошкоджені двері Офісу Президента відправляють на реставрацію з метою економії коштів. Реставрувати двері значно дешевше, ніж купити нові,

– заявила речниця президента.

Юлія Мендель також сказала, що Офіс Президента не віддаватиме "жодні пошкоджені частини будівлі на будь-які виставки, оскільки не вважає ці речі об’єктами мистецтва, а ставиться до всіх пошкоджень як до доказів вандалізму".

За словами речниці, всі, хто скоїв цей вандалізм, мають відповісти перед законом. Мендель вважає, що кожен українець має право на протест, і на Банковій часто збираються протестувальники, але "жодному за 30 років незалежності не спадало на думку робити те, що сталося 20 березня".

Що відомо про двері з ОП