"Монобільшість" щосили просуває до КСУ своїх депутатів у виключно політичний спосіб. А представник президента у КСУ заявляє, що необхідно скасувати закон про люстрацію.

Свідома, але недолуга державна політика

"Монобільшість" щосили просуває до КСУ своїх депутатів у виключно політичний спосіб. І представник президента у КСУ заявляє, що необхідно скасувати закон про люстрацію.

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Голова КСУ Тупицький не з'явився до ОГП для вручення підозри. Тепер його нібито хочуть тимчасово відсторонити за КПК. Але не вийде. Бо ст. 154 КПК каже, що можна відсторонити осіб, яких призначає президент в порядку, визначеному законом. А порядку жоден закон не визначає.

Закону про президента немає взагалі. Ні Конституцією, ні законом про КСУ відсторонення ні голови, ні судді КСУ не передбачено.

Так що закінчиться це все черговим пшиком. З легкою подачі президента з його офісом і його ж "монобільшості".

Чого не хоче бачити Зеленський?

Цнас взагалі з підзвітністю суддів – катастрофа. І це не випадковість, а свідома державна політика.

– Ст. 375 КК – завідомо неправосудне рішення – визнав неконституційною КСУ ще влітку (як потім виявилося, за безпосередньо участі Павла Вовка). І дав Верховній Раді пів року на прийняття нової редакції. Два тижні тому пів року сплили. ВР для відновлення цієї статті не зробила рівно нічого.

– Дисциплінарна відповідальність суддів (основний інструмент корекції їхньої поведінки) не працює від слова зовсім. Бо займається (точніше, не займається) цим Вища рада правосуддя. Остання успішно залишає на посадах найбільш одіозних суддів і всупереч закону призначає довічно суддів Майдану. А незалежних суддів, навпаки, переслідує.

Перезавантажити ВРП Зеленський обіцяв народу ще на початку 2019, а МВФ – весною 2020. З вересня відповідні законопроєкти гниють у Мінюсті і ОП. Їх ніхто навіть не вносить.

– Двічі з різницею в рік на всю країну гриміли скандали з "плівками Вовка". Окружний адмінсуд продовжує "чудіть", як ні в чому не бувало. У боротьбі за справедливість у цій справі детективи НАБУ залишилися сам на сам. Петиція про ліквідацію ОАСК набрала 25 тисяч голосів вже майже дав місяці тому. Президент розпочав якісь там консультації і на тому все закінчилося.

– Навіть КСУ, який вбив е-декларування і голова якого засвітився по саме не можу на чергових плівках, реформувати ніхто не збирається. Венеційська комісія в терміновому висновку (який сам Зеленський і попросив) чітко написала: судді під політичним впливом; необхідна справжня конкурсна процедура призначення, як того вимагає Конституція. І лише потім можна призначати нових суддів.

Ніхто навіть не обговорює запровадження справжнього конкурсу. "Монобільшість" щосили просуває до КСУ своїх депутатів у виключно політичний спосіб. І представник президента у КСУ заявляє, що необхідно скасувати закон про люстрацію.

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Цей президент, його офіс і його більшість у парламенті дуже чітко за останні 12 місяців продемонстрували на чиїй вони стороні в кожній із цих історій.

Можна вважати це підсумками року.

Джерело: Facebook