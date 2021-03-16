Два "земельні" законопроєкти в Раді заблокували тисячами правок
Верховна Рада 16 березня розглядає законопроєкти про дерегуляцію землі та земельні аукціони. Однак їхнє схвалення заблокували 3 128 правками.
Джерело:24 канал
Хто блокує розгляд законопроєктів
Найбільше правок до документів внесли депутати від партії "Батьківщина" та "Опозиційна платформа – за життя".
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Серед лідерів за кількістю правок є нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич та лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Однак, їхні зауваження більше пов'язані з обуренням законопроєктами, аніж конкретними поправками.
Заступник спікера Верховної Ради Руслан Стефанчук вже закликав нардепів обговорювати лише їхні пропозиції, а не документи в цілому.
До речі, більшість поправок парламентарі не схвалюють. Комітет теж пропонував їх відхилити.
Зауважимо, представник ОПЗЖ Олег Волошин навіть розповів анекдот пов'язаний, на його думку, з ринком землі.
Що відомо про "земельні" законопроєкти
- Законопроєкт №2194 передбачає передачу земель у власність громадам та реформування управління у сфері земельних відносин. Зокрема спрощений доступ населенню та бізнесу до землі, що передбачає скасування зайвих дозволів.
- Законопроєкт №2195 встановлює продаж земельних ділянок державної та комунальної власності через електронні аукціони.
- У "Слузі народу" заявляли, що ці законопроєкти фактично є завершення земельної реформи в Україні.
Головне про ринок землі в Україні / Інфографіка 24 каналу
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