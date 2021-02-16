Від закриття медведчуківських телеканалів виграли всі провідні політичні лідери, програв лише Медведчук. Як змінились цифри? Далі читайте російською.

Продолжаю оценивать влияние закрытия медведчуковских телеканалов на политические рейтинги.

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Что произошло с президентским рейтингом?

КМИС опубликовал президентские рейтинги ведущих политиков (по данным опроса, проведенного 5-7 февраля 2021 г.). По методике опроса (телефонные интервью с использованием компьютера) корректно сравнивать новые рейтинговые данные с данными опроса КМИС, проведенного 22 января 2021 г. Правда, 22 января было опрошено 1005 респондентов, а 5-7 февраля – 2005 респондентов.

Для интереса сравню с данными еще одного опроса КМИС, проведенного 27 января – 1 февраля 2021. Но в этом опросе была другая методика – личное интервью с использованием планшета, опрошено 1205 респондентов. Все указанные опросы – всеукраинские и репрезентативные.

Итак, что произошло с президентским рейтингом Зеленского после закрытия медведчуковских телеканалов? Рейтинг президента Зеленского вырос: по сравнению с опросом 22.01.2001 – на 2,8% (от общего числа респондентов), на 2,9% (среди тех, кто определился). По сравнению с опросом от 27.01-01.02 – президентский рейтинг Зеленского вырос на 2,1% (от общего числа респондентов), и на 0,6% (среди тех. кто определился). Дело в том, что в опросе КМИС от 27.01-01.02 было существенно больше респондентов, которые не определились (либо затруднились с ответом на вопрос о своих политических симпатиях, либо заявили, что не будут голосовать на выборах).

Интересно, что в региональном измерении президентский рейтинг Зеленского сильнее всего вырос (в сравнении с опросом 22.01) в центральных регионах (на 4,7%) и на востоке – на 3% (это от общего числа респондентов). В западных регионах электоральный рейтинг главы государства даже несколько снизился (на 1,7%), а в южных регионах снижение составило 1,1% (эти данные также от общего числа респондентов). Но надо учитывать, что в региональном измерении эти колебания – в рамках статистической погрешности. Здесь важно другое – на симпатии к Зеленскому в западных регионах страны решение по медведчуковским телеканалам не повлияло. Главный позитивный эффект проявился в центре страны.

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Есть одно "но"

У Юрия Бойко (один из лидеров ОПЗЖ) президентский рейтинг почти не изменился. По сравнению с опросом 22.01.2001 его рейтинг чуть-чуть подрос (фактически в рамках статистической погрешности): на 0,7% (от общего числа респондентов), и на 0,4% (среди тех, кто определился). С опросом от 27.01-01.02 президентский рейтинг Юрия Бойко сравнивать нельзя, так как в этом опросе он единственный кандидат от ОПЗЖ, а в телефонных опросах КМИС от 22.01 и 5-7.02 замерялись рейтинги одновременно и Ю.Бойко и В.Медведчука (а это занижало президентский рейтинг Ю.Бойко). Показательно, что президентский рейтинг Юрия Бойко несколько подрос в русскоязычных регионах – на востоке и юге Украины. В западных и центральных регионах страны его рейтинг практически не изменился.

А вот ситуация с рейтингами В.Медведчука несколько иная.

Как только заблокировали каналы В.Медведчука, так сразу же немного снизились и его рейтинги: по сравнению с опросом 22.01.2001 – на 1,3% (от общего числа респондентов), и на 2,4% (среди тех, кто определился).

Я, кстати, именно такой эффект и прогнозировал, поскольку телеканалы Медведчука работали в первую очередь на имидж своего владельца, а уж потом на ОПЗЖ. В региональном измерении снизились рейтинги В.Медведчука в западных регионах (на 1,5%), в центре Украины (на 1%). На юге Украины рейтинг В.Медведчука не изменился (+0,4%), на востоке Украине увеличился на 2,3%%. Но, возможно, увеличение рейтинга Виктора Медведчука в восточных регионах Украины связано с тем, что 22 января рейтинг В.Медведчука замерялся на Донбассе отдельно (и тогда поддержка В.Медведчука в этом регионе составляла 20,2%), а 5-7 февраля рейтинги замерялись в целом в восточных регионах (без отдельного выделения на Донбассе).

Таким образом, блокированием медведчуковских телеканалов президент Зеленский одновременно и свой рейтинг несколько улучшил, и рейтинг Виктора Медведчука опустил.

Проиграл толька Медведчук

Но, как оказалось, от блокирования медведчуковских телеканалов выиграл и Порошенко. Его рейтинг также вырос: по сравнению с опросом 22.01.2001 – на 2,5% (от общего числа респондентов), и на 2,6% (среди тех, кто определился). Однако, в опросе 22.01 замеряли также рейтинг А.Яценюка (2,3% – от всех респондентов; 3,4% – среди тех, кто определился), а в опросе 5-7.02 Яценюка не было, и это могло несколько увеличить рейтинг П.Порошенко (у них с Яценюком общий круг сторонников).

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Вырос и рейтинг Юлии Тимошенко: по сравнению с опросом 22.01.2001 – на 2,3% (от общего числа респондентов), и на 2,7% (среди тех, кто определился).

Следовательно, еще один вывод – от закрытия медведчуковских телеканалов выиграли все ведущие политические лидеры, проиграл только Медведчук.