В Україні понад два мільйони людей із нестерпним хронічним болем, з важкими онкологічними захворюваннями, епілепсією, пост-травматичним синдромом, з хворобою Альцгеймера та ін., потребують ліків на основі канабісу.

Шанс на нормальне життя

Ви може не повірите, але це але факт: законопроєкт щодо регулювання медичного канабісу поданий на реєстрацію до Верховна Рада України.

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Ліки з медичного канабісу допомагають полегшити біль, налагодити сон, зменшити судоми і просто дають шанс на нормальне життя.

Протягом останнього року було багато обіцянок щодо реєстрації законопроєкту про медичний канабіс. Проте досі ніхто не зробив конкретних кроків задля реєстрації відповідного законопроєкту. Але пацієнти не можуть чекати.

Тому сьогодні я починаю реєстрацію законопроєкту про регулювання обігу конопель у медичних цілях, науково-технічній діяльності та промисловості.

Зробіть подарунок Софійці

Я реєструю цей законопроєкт для мільйонів українців і для однієї трирічної дівчинки Софійки, яка страждає від рідкісної форми епілепсії з важкими і тривалими приступами надзвичайно болісних судом. Їх практично неможливо лікувати традиційними препаратами. Вона потребує ліків на основі медичних конопель, які тамують біль і заспокоюють.

Саме ця дівчинка – символ цього закону. Тому його альтернативна назва "Закон для Софійки".

Закликаю і запрошую усіх народних депутатів підтримати цей надважливий законопроєкт, доєднатися до підписання документу та, нарешті, зробити цей уже давно необхідний крок!

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Кінець цього важкого кризового року має бути саме таким, що дає надію пацієнтам на гідне життя в Україні. Нехай це стане нашим спільним подарунком Софійці і двом мільйонам українців, які потребують таких ліків.

Вони чекають цього дуже давно, поки що – з болем…

Джерело: Facebook