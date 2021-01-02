2020 рік має стати останнім роком виправлення несправедливості, коли олігарх Рінат Ахметов поставив на службу своїм гаманцям державні рішення.

2020 рік закінчився призначенням нового очільника міністерства енергетики – ним став Юрій Вітренко, з приставкою в.о. Більше – у відеоблозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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Це дає сподівання на те, що апетити олігарха нарешті будуть приборкані, а використання держави для його порятунку вже призвело до нечуваного перекосу.

Спочатку він скупив без конкуренції теплові електростанції, користуючись дружбою з Януковичем. Сформував пул вугільної енергетики в розрахунку, що треба трохи потратитися, а потім вся країна буде батрачити на нього.

Потім, в часи Порошенка, аби заробляти на цій тепловій енергетиці, було запроваджено схему "Роттердам+", коли всі споживачі сплачували за електрику, немов би для її виробництва використали вугілля, привезене з Роттердаму.

Довідка. Збитки в цій оборудці досягали 40 мільярдів гривень. Щоправда, через своїх агентів при владі Ахметову вдається поки блокувати розслідування, яке почало НАБУ.

Хто став головним захисником олігарха

У 2020 році ситуація досягнула вершини маразму. Для порятунку теплових енергоблоків Ахметова та забезпечення надприбутків сонячних станцій почали відключати АЕС, які належать державі.

Аби поставити собі на службу державну енергетику, Ахметов висадив кадровий десант у Міненерго на чолі з в.о. міністра Ольгою Буславець. Її вдалося викурити з цього крісла лише наприкінці 2020 року, одночасно з переводом на цю посаду Вітренка.



Ольга Буславець та Юрій Вітренко / Колаж 24 каналу

Але викачування соків з держави Ахметов здійснює не тільки в енергетиці. Ба більше, телеграм-канал "Монополіст" виявив ще один орган влади, який нерівно дихає до Ахметова, блокуючи невигідні йому ініціативи та проштовхуючи вигідні, попри очевидні втрати для держави.

Мовиться про Державну регуляторну службу. Цей орган, який раніше називався Держпідприємництво, створювався для захисту малого та середнього бізнесу.

Його наділили правом вето на ті рішення, які теоретично могли б створити проблеми для дрібних підприємців. Але непомітно це відомство стало головним захисником Ахметова.

При чому, там немає повноцінного керівника. Понад рік виконувавачем обов'язків голови Державної регуляторної служби є Олег Мірошниченко, який був призначений в.о., бувши заступником.

А заступником він став у далекому 2015 році, бувши призначеним ще прем'єр-міністром Яценюком, який не сходить з телеканалів Ахметова та лобіює його інтереси в енергетиці.

Інтереси Ахметова в Укрзалізниці

Вперше з такою практикою я зіштовхнувся як член наглядової ради Укрзалізниці. Протягом багатьох років державна компанія використовувалася кланами як джерело збагачення або рятівне коло під час кризи.

З огляду на те, пасажирські перевезення для Укрзалізниці є збитковими, а більшість квитків не покриває і половини собівартості, то джерелом утримання УЗ на плаву є вантажні перевезення.

Але тут діє несправедливий принцип – вартість перевезення вантажів залізницею залежить від виду вантажу, а не від витрат на перевезення. Тобто перевезти тонну зерна і тонну залізної руди для УЗ коштує однаково, але за цю послугу УЗ отримує різну суму грошей.

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Чому так сталося? Бо ще з радянських часів усі вантажі поділені на класи. До першого, який сплачує ледь не найменше, відносяться руда, вугілля, добрива, цемент, ліс.

Перевезення залізної руди

Руда – це ключова товарна позиція, яку Ахметов продає за кордон за світовими цінами. Але при цьому сплачує тариф на перевезення, який на 19% менший собівартості.

Доходить до абсурду: з України на територію Польщі та Словаччини, на меткомбінати в Катовіце та Кошице, заходить наша колія завширшки 1 520 міліметрів. Але щойно вона переходить державний кордон, як змінюється ціна перевезення залізної руди.

Довідка. Орієнтовна вартість перевезення руди в Україні становить 0,8 цента за 1 тонно/кілометр, в Польщі – 2 центи, в Словаччині – 3,5 центи. Тобто нічого не змінюється, а тільки ціна.

В Європі для Ахметова ввозити руду коштує дорожче, бо там в державних органах немає лобістів цього олігарха. Щоб хоч якось виправити цю несправедливість, у 2020 році УЗ виступила з ініціативою почати вирівнювати тарифи.

І для початку підняти їх для порожніх вагонів. Адже мало хто знає, але в Україні абсурд не має меж: у нас діють різні тарифи і для перегону пустих вагонів. Перегон вагону після руди дешевший, ніж після зерна.

Укрзалізниця ініціювала підняття тарифів на повернення порожніх вагонів з-під руди та вугілля, щоб додатково отримувати 400 мільйонів гривень щороку. Але Державна регуляторна служба заблокувала відповідний наказ Мінінфраструктури.

Найбільшим виробником вугілля та залізної руди, а відповідно і перевізником, в Україні є СКМ Ріната Ахметова. "Метінвест" контролює 65% видобутку руди в Україні, а ДТЕК видобуває 90% вугілля в країні.

Скорочення строку експлуатації старих вагонів.

Державна регуляторна служба заблокувала малопомітний проєкт Мінінфраструктури. Ним пропонувалося скорочення терміну експлуатації старих вантажних вагонів. Чому чиновники знову щось заблокували?

Бо проти обмеження часу експлуатації вагонів виступили великі оператори. Серед яких – "Лемтранс" Ріната Ахметова, її парк складається з вироблених в СРСР напіввагонів.

Статус "зелена металургія"

Але це не перший раз, коли Державна регуляторна служба збиває невигідні Рінату Ахметову рішення. Інший приклад – зелена металургія. Чиновники заблокували проєкт постанови Кабміну про надання статусу "зелена металургія" групі підприємств.

Що це давало заводам "зеленої металургії"? Вони були бзвільнені від сплати компенсації непомірного "зеленого" тарифу. Ви пам'ятаєте, хто контролює близько 25% виробництва зеленої електроенергії в Україні? Ахметов.



Український олігарх Рінат Ахметов / Фото LIGA.net

У 2021 році знижка на електроенергію для "зеленої металургії" мала становити 360 мільйонів гривень. Однак Державна регуляторна служба заблокувала надання статусу "зеленої металургії".

Адже Рінату Ахметову не подобається, що з тарифу "Укренерго" буде забрано частину грошей, які мали б йти йому в кишені.

Схема "Роттердам+"

Державна регуляторна служба під керівництво Ксенії Ляпіної в 2016 році погодила постанову про затвердження ганебної формули. В результаті тариф для теплової генерації зріс удвічі, а кишені Ахметова почали пухнути від грошей. Основний виграш від "Роттердаму" отримала ДТЕК.

Коли ж НАБУ відкрило кримінальне провадження, на допиті Ляпіна пояснювала свій підпис тим, що постанову погодили міністр енергетики Демчишин та голова АМКУ Терентьєв. Тому в неї, мовляв, "не залишалось іншого вибору".

Не визнані державою монополії Ахметова дуже дорого коштують українцям. В результаті виправлення цих перекосів доводиться підвищувати тарифи на електроенергію для населення: вже скасовано пільговий тариф на перші 100 кіловатів споживання.

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А це значить, що 2021 рік має стати роком деолігархізації Ахметова. А також звільнення чиновників, які працювали прихованими агентами його впливу на різних посадах.