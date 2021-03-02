Душили коліном і тягли за кайданки: сумських поліцейських підозрюють у насиллі

Джерело:Офіс генпрокурора
У Сумах двом поліцейським повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень. Вони душили чоловіка коліном і тягли до авто за зачіпнуті на кінцівках кайданки.
Попри відсутність злісної непокори від своєї "жертви", поліцейські застосували силу. Чоловіку наставили синців і зламали палець.
До теми Звірські знущання на Черкащині: деталі катування у райвідділку поліції
Те, як чоловіка катували, свідки зафіксували на телефон / Фото з Офісу генпрокурора
Чоловіку стали коліном на шию / Фото з Офісу генпрокурора
Зрештою Ковпаківський районний суд Сум встановив, що вимога поліцейських про пред'явлення документів не була пов'язана із порушенням ним закону.
Суд також встановив відсутність злісної непокори та активного опору потерпілого. Таким чином, жодних підстав для затримання у правоохоронців не було.
Досудове розслідування триває. Його здійснюють слідчі територіального управління ДБР у Полтаві.Зазначимо. Таке жорстоке затримання у Сумах дещо нагадує смерть Джорджа Флойда у США. 25 травня 2020 року під час затримання один з правоохоронців застосував задушливий прийом: став коліном на шию. У результаті чоловік помер.
Джордж Флойд помер: хто це, чому виникли протести і чому про нього говорять зірки