У Сумах двом поліцейським повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень. Вони душили чоловіка коліном і тягли до авто за зачіпнуті на кінцівках кайданки.

Попри відсутність злісної непокори від своєї "жертви", поліцейські застосували силу. Чоловіку наставили синців і зламали палець.

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Чому поліцейські почали бити чоловіка

Під час патрулювання поліцейські підійшли до чоловіка у внутрішньому дворику одного з будинків.

Вони стали вимагати пред'явити документи.

Чоловік відмовився їх надати і сказав, що не порушує закону і є інвалідом другої групи.

Його слова підтвердили інші присутні. Вони зазначили: керівник підприємства, де працює чоловік, з документами вже прямує на місце інциденту.



Те, як чоловіка катували, свідки зафіксували на телефон / Фото з Офісу генпрокурора

Як поліцейські побили постражадого

Поліцейські вдалися до фізичної сили. Йому наступили коліном на шию та голову. Потім правоохоронці одягли йому на руки та ногу кайданки і понесли до автомобіля. Його тримали за кайданки і тягли, чим спричинили ссадни.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, потерпілий отримав тілесні ушкодження легкого та середнього ступеню тяжкості. У нього численні садна голови, руки та ноги, синці, а також перелом пальця правої кисті.



Чоловіку стали коліном на шию / Фото з Офісу генпрокурора

Поліцейські не мали підстав затримувати чоловіка

Зрештою Ковпаківський районний суд Сум встановив, що вимога поліцейських про пред'явлення документів не була пов'язана із порушенням ним закону.

Суд також встановив відсутність злісної непокори та активного опору потерпілого. Таким чином, жодних підстав для затримання у правоохоронців не було.

Досудове розслідування триває. Його здійснюють слідчі територіального управління ДБР у Полтаві.

Зазначимо. Таке жорстоке затримання у Сумах дещо нагадує смерть Джорджа Флойда у США. 25 травня 2020 року під час затримання один з правоохоронців застосував задушливий прийом: став коліном на шию. У результаті чоловік помер.

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